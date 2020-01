Google Stadia è come Steam durante i suoi primi giorni per Tequila Works

A novembre 2019 è stato rilasciato tra Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. L’accoglienza generale è stata alquanto tiepida, sia parlando della stampa specializzata che dell’utenza, che si è lamentata della mancanza di molti elementi ritenuti oramai scontati. Prendiamo come esempio i trofei, introdotti solo in un secondo momento, o una serie di funzioni uniche promesse in fase di presentazione, ma ancora adesso mancanti. Google Stadia, in altre parole, non ha rivoluzionato il mercato all’improvviso e i diretti concorrenti hanno ancora spazio di manovra per proporre le proprie soluzioni cloud.

Significa forse che Google Stadia non ha alcuna possibilità di successo, dovendo lottare contro Sony e Microsoft (e potenziali altri concorrenti come Amazon?). Non secondo il CEO di Tequila Works, sviluppatori di Gylt, esclusiva del servizio Google.

Parlando con GamesIndustry.biz, infatti, il CEO ha affermato: “Si tratta della mia opinione personale, ma è la stessa cosa che è successa nei primi giorni di Steam; le persone si lamentavano che ci voleva troppo tempo per scaricare i giochi. […] Poi il problema era il prezzo che era lo stesso della versione scatolata. Le cose andranno meglio. Infatti, un giorno ci guarderemo indietro e ci chiederemo perché le persone avessero dei dubbi sullo streaming. Non parlo di Stadia nello specifico. Parlo dello streaming in generale.”

Al CEO è poi stato chiesto quali fossero le sue aspettative su Google Stadia. “Il mio punti di vista è soggettivo ovviamente, non posso essere oggettivo perché sono stato all’interno e so che ci sono molte feature molto interessanti che ancora non sono attive. È meglio se ne parliamo tra un anno, credo. Le persone fanno bene a essere attente. Si tratta di una nuova tecnologia e in passato le soluzioni streaming non hanno funzionato. […] Stadia ha un grande potenziale: non ha ancora raggiunto il suo massimo.”

In poche parole, Google Stadia è un progetto in divenire e tutto dovrebbero dargli il tempo di perfezionarsi. Anche voi la pensate così?