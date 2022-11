Dopo aver annunciato la chiusura nel corso degli ultimi mesi, ora i rimborsi di Google Stadia stanno arrivando. Come riportato su Twitter, infatti, Mountain View ha cominciato a rimborsare i vari utenti dei loro acquisti, come per esempio i giochi. La notizia non ci coglie di sorpresa, ma è la realtà che bussa alla nostra porta: il progetto di Big G si è definitivamente arenato ed è oramai sulla soglia della chiusura.

Preso atto della realtà, quanto ci rimetterà Mountain View da questa chiusura? Non è possibile dirlo ufficialmente, ma secondo alcuni utenti il rimborso potrebbe essere di circa 900 Dollari per ogni utente. Secondo alcuni report, Google Stadia aveva ben 750.000 utenti attivi mensilmente e il calcolo potrebbe essere vicino ai 675 milioni di Dollari. I numeri reali saranno probabilmente molto differenti, ma tutta questa analisi ci fa capire che dietro il fallimento del servizio si nascondeva in realtà un cuore pulsante di giocatori, che sarebbe potuto diventare decisamente più grande con la strategia giusta.

Dietro la chiusura di Google Stadia ci sono errori macroscopici, come per esempio l’idea che i giocatori dovessero acquistare necessariamente i giochi pur essendo un servizio in cloud, e rrrrla chiusura di studi first party che non hanno potuto creare delle produzioni originali per aggiungere valore.

Stadia refunds are starting to roll out this week https://t.co/WBpZCbnwWq pic.twitter.com/nZYVAB2KJQ — Wario64 (@Wario64) November 9, 2022

Google Stadia chiuderà ufficialmente il 18 gennaio 2023. Non è ancora chiaro che fine farà l’hardware, come per esempio i controller. Qualcuno ha però chiesto a Google di rendere il firmware open source, in maniera tale da utilizzare la periferica anche su altre console. E in un mondo dove il riciclo della plastica e di altri rifiuti continua a essere un problema, forse questa soluzione sarebbe decisamente apprezzata da parte di tutti e non solo dai clienti del servizio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.