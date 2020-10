Google Stadia, una nuova esclusiva temporale in arrivo

Sembrava che i titoli in esclusiva per Google Stadia avessero preso una strada piuttosto in salita vero? Dato che da tempo ormai ci chiedevamo se mai qualche nuovo titolo potesse arrivare sulla piattaforma di Big G. E quindi finalmente il giorno è arrivato, oggi è stato annunciato che un nuovo titolo arriverà in esclusiva temporale prima su Stadia e poi successivamente su PC. Stiamo parlando di Young Souls un RPG Co-op basato sui dungeon, con alcune caratteristiche prese direttamente dai beat’em up.

Il publisher è Arcade Crew ed il titolo è stato sviluppato dai ragazzi di 1P2P. Ancora nessuna data precisa per la pubblicazione su Google Stadia, quello che sappiamo è soltanto un generico 2021. Ecco una piccola descrizione del titolo direttamente dalla pagina di Steam: ” Rimasti orfani sin dalla tenera età, Jenn e Tristan hanno sempre navigato per il mondo da soli. I gemelli naturalmente ribelli, sgargianti sia nell’acconciatura che nel carattere, potevano contare l’uno sull’altro solo in un mondo che considerano ostile.

Ma il loro percorso si è incrociato con quello di uno scienziato gentile e amorevole, anche se un po ‘eccentrico, che li ha accolti e trattati come suoi figli. Un giorno, lo scienziato scompare improvvisamente in circostanze misteriose. Il mondo di Jenn e Tristan è capovolto e si ritrovano soli al mondo ancora una volta. Mentre esplorano le cantine nascoste del maniero, trovano un portale che li trasporta in un mondo parallelo in cui vivono i goblin.

Per i gemelli, questo è l’inizio di una ricerca selvaggia e avvincente per trovare il loro padre adottivo, nonché il loro posto e la loro identità nel mondo”. Al momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo, insieme ad un piccolo trailer che vi lasciamo comunque all’interno della notizia. Cosa ne pensate di Google Stadia al momento, pensate possa tornare ad essere in lizza con gli altri servizi di streaming? Soprattutto pensando che dall’anno prossimo potremmo avere in abbonamento Amazon Luna che promette anche grossi titoli AAA all’uscita?