Gran Turismo 7 vi trasforma in artisti grazie all’editor delle livree

Non solo corse e sfide: Gran Turismo 7 infatti permetterà a tutti i giocatori di diventare anche dei veri e propri artisti. Come? Semplicemente grazie all’editor delle livree, una delle aggiunte più interessanti al genere dei giochi racing game, che permette agli utenti di poter avere un aspetto di personalizzazione decisamente importante. Non si tratta di una novità per la serie, che già dagli albori aveva offerto questa opzione ai giocatori.

La personalizzazione dei veicoli è stata illustrata dall’account Twitter ufficiale di PlayStation. L’editor di Gran Turismo 7 è sicuramente uno dei più completi, almeno a livello estetico. Come spiegato nel filmato, che trovate in calce alla notizia, nel nuovo gioco di Polyphony Digital sarà possibile personalizzare la propria livrea in tantissimi modi differenti. Un lavoro evidentemente frutto degli anni passati e dell’esperienza del team di sviluppo, con un bagaglio di conoscenze sicuramente importante che permettono di ottenere un risultato decisamente importante.

Il team di sviluppo dietro Gran Turismo 7 (specificamente il creatore della serie, Kazunori Yamauchi) ha cercato di dare all’editor di livree del nuovo capitolo del franchise una vera e propria spinta, rendendolo il più completo di sempre, con tantissime opzioni differenti e l’aggiunta di loghi ufficiali dei partner commerciali, come ad esempio PUMA, Sparco e Porsche. Un vero e proprio strumento artistico, in grado di donare libertà di scelta e artistica: i creativi, in sostanza, siamo noi, senza nessun tipo di limite. Certo, forse manca ancora l’editor di circuiti che riuscimmo ad ottenere nella sesta iterazione del franchise, ma chiaramente già un editor di livree così ampio può bastare a colmare l’enfasi creativa.

*lowers sunglasses* whoa. Your car is your canvas with Gran Turismo 7's new and improved livery editor. Create your own stunning designs and #FindYourLine March 4: https://t.co/8OWUaG1hyM pic.twitter.com/oDMNelPZoP — PlayStation (@PlayStation) November 2, 2021

Gran Turismo 7 sarà disponibile a partire dal 4 marzo 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5. L’upgrade next gen costerà all’incirca una decina di dollari e sarà disponibile sia per le copie fisiche che per quelle acquistate tramite il PlayStation Store.