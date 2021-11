Gran Turismo, ecco il volante per PS5 più costoso di sempre

Può una periferica costare più della console e del gioco a cui è rivolta? Se si tratta di un particolare volante per Gran Turismo 7 per PlayStation 5, la risposta è sì. Presentato ufficialmente da Fanatec, il volante è sicuramente uno dei più costosi al mondo, ma c’è un motivo dietro questo prezzo.

Chiamato ufficialmente Gran Turismo DD Pro, si tratta di un volante di tipo “direct drive”. Cosa significa tutto ciò? Che si può utilizzare anche con la tecnologia force feedback, per restituire dunque il senso di feeling alla guida. Un feedback realistico, visto che non ha nessun tipo di limitazione a livello hardware. Il volante non è stato realizzato in maniera autonoma, ma per garantirne un corretto funzionamento Fanatec ha prodotto il tutto con la supervisione di Polyphony Digital.

Il prezzo del nuovo volante per Gran Turismo (che comunque funzionerà anche con altri racing game) è ben giustificato anche dalla sua qualità costruttiva. È presente un display OLED e una strip RevLED, che fornisce al giocatore alcune informazioni a livello visivo. Levette analogiche, i tasti simbolo del controller PlayStation e ovviamente anche una pedaliera, composta da acceleratore e freno (no, niente cambio manuale, almeno per ora). Per aumentare il feedback dei pedali è possibile comprare separatamente un cell brake, che consente un maggior realismo.

I pre-order per il nuovo volante di Fanatec si apriranno nella giornata di domani. Il volante costerà 700 Euro e arriverà in tempo per marzo 2022, quando il nuovo Gran Turismo debutterà sul mercato per PlayStation 5 e PlayStation 4. Pagando però 849 Euro (quindi circa 150 euro in più) sarà possibile ottenerlo con qualche mese d’anticipo. C’è anche un pacchetto speciale, che include il volante più altri accessori e il cell brake per poco meno di 1.000 Euro. Cifre ovviamente fuori dal comune, ma considerando che si tratta di una tecnologia destinata a diventare mainstream, siamo chiaramente nel periodo degli early adopter. Probabilmente tra qualche anno il tutto si potrà recuperare ad un prezzo un po’ più abbordabile.