Granblue Fantasy Versus, ecco il nuovo gameplay ufficiale

Dopo la serie ventennale di Guilty Gear e l’acclamato Dragon Ball FighterZ, i ragazzi di Arc System Works stanno portando avanti un progetto in collaborazione con Cygames basato sulla serie RPG per mobile di Granblue Fantasy. Questo franchise sta timidamente uscendo fuori con un paio di giochi interessanti, in questo caso abbiamo a che fare con una versione picchiaduro con elementi da JRPG chiamato per l’appunto Granblue Fantasy Versus. Non è sicuramente nuovo per Arc System Works cimentarsi in un picchiaduro (ricordiamo che sono al lavoro su un nuovo capitolo di Guilty Gear) ma ciò che rende particolare questo titolo è la presenza di una modalità storia con elementi da vero e proprio gioco di ruolo, con sessioni a scorrimento in cui dovremo personalizzare l’equipaggiamento e le statistiche del nostro alter ego.

L’account twitter ufficiale di Granblue Fantasy Versus ha pubblicato in queste ore un video gameplay di due minuti di Lancelot contro Percival. Possiamo notare la bellezza estetica del combattimento, punto forte dei giochi Arc System Works con dei veri e propri intermezzi animati in modo eccellente.

Dal video si vedono quindi aggiungersi nuovi personaggi in un roster non ancora completo. Come si può notare, il trailer ci mostra un combat system eccelso e bilanciato con mosse speciali spettacolari da lasciare letteralmente a bocca aperta il giocatore, la musica è calzante ed inerente al combattimento con il pubblico che esulta ad ogni colpo messo a segno. Sicuramente i fan dell’opera e gli amanti dei picchiaduro in generale non devono lasciarselo sfuggire.

Ricordiamo che Granblue Fantasy Versus uscirà per PlayStation 4 il 6 febbraio 2020 in Giappone, mentre nel primo trimestre dello stesso anno in Nord America ed Europa. Acquisterete il gioco? Fatecelo sapere nei commenti.