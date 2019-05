GRID 2 in regalo solo per oggi su Steam

GRID 2 è stato pubblicato gratuitamente sulla piattaforma di giochi digitale Steam. Il regalo è previsto solamente per un periodo di tempo limitato

Per tutti coloro che non hanno mai avuto la possibilità di provare GRID 2, ci sono delle buone notizie per voi. Dopo essere stato in regalo su Humble Store, il simulatore di guida ottiene lo stesso trattamento anche su Steam. Codemasters in vista dell’annuncio del nuovo capitolo della saga, previsto per il 13 settembre di quest’anno su PC, PS4 e Xbox One, ha deciso adesso di pubblicare GRID 2 sulla piattaforma di Valve in modo totalmente gratuito. Il simulatore di guida, sequel di Race Driver GRID, permetterà ai giocatori di scendere in pista e sfrecciare a bordo di autovetture dall’ottimo design e scenari ultradettagliati.

“Raggiungi la velocità massima, raggiungi il primo posto, raggiungi la fama. La competizione ritorna con GRID 2, titolo apprezzato dal pubblico e dalla critica e vincitore del premio BAFTA. Guida con aggressività per battere la IA avanzata, prova il nuovo sistema di comandi TrueFeel Handling che ti offre emozioni di guida uniche per ogni vettura”.

“La nuova generazione della piattaforma EGO ti offre scenari ultradettagliati, un sistema di danni spettacolare, e rivoluzionarie modalità multigiocatore online in cui dovrai competere in tre continenti diversi. Diventa una celebrità, conquista i cuori degli appassionati facendoti strada in gare mozzafiato in circuiti ufficiali, tracciati cittadini riprodotti con grande precisione, e pericolosi sentieri montani. GRID 2 presenta una piattaforma per le gare online multigiocatore tutta nuova, con modalità innovative, un sistema di progresso specifico e un’integrazione avanzata con RaceNet, la comunità online gratuita dei giochi Codemasters Racing”.

GRID 2 sarà disponibile sulla piattaforma digitale Steam solamente per un periodo di tempo limitato: fino alle 19:00 di oggi. Vi basterà visitare il seguente indirizzo, effettuare il log-in nella piattaforma e aggiungere il gioco nella vostra libreria personale.

Credete che GRID 2 possa essere un gioco valido da aggiungere nella vostra libreria?