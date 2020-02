GRID Season 2: Track Day Supercars DLC disponibile da oggi

E’ finalmente arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC il nuovo DLC di GRID denominato “Track Day Supercars”, un pacchetto di contenuti che comprende 4 nuove auto più due vetture bonus, il circuito del Red Bull Ring e ben 33 nuovi eventi. Ecco nel dettaglio tutto quello che dovete sapere nel caso non possediate già la Ultimate Edition che, ovviamente, comprende tutti i contenuti DLC presentati finora.

TRACK DAY SUPERCARS

Le 4 auto incluse nel DLC sono le seguenti:

– Ferrari FXX;

– Aston Martin Vulcan AMR Pro;

– Brabham BT62;

– Pagani Zonda Revolución.

Studiate per offrire le massime performance in circuito, queste vetture richiedono una notevole abilità per essere domate dal pilota virtuale, specialmente senza l’ausilio degli aiuti di guida e dell’elettronica. In aggiunta gli sviluppatori hanno reso disponibile il noleggio della Pagani Zonda Revolución per tutti gli utenti, ma solo in modalità multiplayer.

Le sorprese però non finiscono qui. Oltre ai 4 bolidi sopraccitati 2 nuove auto bonus saranno disponibili per tutti i giocatori: la rarissima Ferrari 599XX Evo e la Ford GT Heritage Edition. Ma dove “sfogare” tutta la loro potenza e sfruttare la loro aerodinamica migliorata?

Ebbene anche a questa domanda gli sviluppatori di Codemasters hanno la risposta pronta: il Red Bull Ring in ben 4 layout diversi e con ogni condizione metereologica disponibile in gioco. Il circuito austriaco riuscirà sicuramente a far brillare le doti tecniche delle nuove auto grazie alle sue curve ad alta percorrenza, ai notevoli dislivelli e alle spaventose staccate che metteranno a dura prova la vostra abilità in frenata.

Infine, per quanto riguarda la modalità carriera, il nuovo DLC include 33 nuovi eventi accuratamente selezionati dal team di sviluppo per offrire maggior varietà e divertimento agli utenti; tra questi non mancano nuove manifestazioni Showdown e l’ultima sfida denominata “Ravenwest Motorsport”.

Siete pronti a sfrecciare alla massima velocità con le nuove Track Day Supercars?