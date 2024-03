GTA 3 in Unreal Engine è fantastico

GTA 3 è senza dubbio un classico intramontabile nel mondo dei videogiochi. Ma cosa succederebbe se questo titolo iconico venisse rivisitato con una grafica più attuale? Un gruppo di fan ha dato vita a un progetto che offre un'idea affascinante di come potrebbe essere GTA 3 con una grafica aggiornata.

Sebbene non si tratti di un remake ufficiale, il video proposto utilizza delle mod di GTA 5 per mostrare un concept del gioco con una grafica più attuale. Il risultato è impressionante e offre una prospettiva intrigante su come potrebbe essere GTA 3 se fosse stato sviluppato oggi.

È importante sottolineare che questo progetto fan-made è stato realizzato come un esercizio tecnico non professionale, basato sulla struttura di GTA 5. Tuttavia, il salto tecnico rispetto all'originale GTA 3 è notevole, con dettagli grafici e effetti visivi che trasformano radicalmente l'esperienza di gioco.

È interessante notare che Rockstar Games ha recentemente rilasciato una versione rimasterizzata di GTA 3 come parte della Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Tuttavia, l'obiettivo della compagnia non era quello di realizzare un remake completo del gioco, il che rende il prodotto ufficiale molto diverso da quanto immaginato dai fan.

Non sappiamo se vedremo mai un remake di GTA 3, ma quantomeno sappiamo che fra massimo due anni avremo finalmente modo di giocare a GTA 6, il che dovrebbe dovrebbe largamente compensare la nostra voglia di un nuovo GTA.