GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S: Rockstar annuncia la data di uscita

In attesa di una informazione ufficiale riguardante il sesto capitolo della gloriosa saga di Grand Theft Auto, Rockstar Games proprio in queste ore ha annunciato la data di uscita della versione per PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5, in arrivo quindi il prossimo 11 novembre. Questa particolare remaster fu presentata durante lo State of Play del febbraio scorso mirata ad utilizzare lo stesso motore grafico di Red Dead Redemption 2, il RAGE.

Diversi mesi fa il CEO di Take-Two ha potuto parlare di questa speciale versione confermando che questa remaster è stata concepita per diventare una vera e propria esperienza unica. Quello che avrebbe confermato durante una intervista è che i loro lavori non sono dei semplici porting. Strauss Zelnick avrebbe lodato il lavoro di 2K Games con Mafia, uno dei remake che ha più impressionato lo scorso anno.

Ancora oggi GTA 5 è uno dei titoli più giocati dal pubblico, spinto anche dai maggiori streamer su Twitch i quali si stanno divertendo con la mod RP che trasforma il capitolo in un vero e proprio gioco di ruolo. Rockstar Games non ha mostrato nulla di concreto ma ha dichiarato che sia il quinto capitolo che la sua componente online si presenteranno con nuove caratteristiche e molto altro.

La modalità online avrà inoltre degli speciali bonus per i giocatori, in modo da poter sfruttare al meglio tutte le potenzialità. Rockstar Games ha inoltre dichiarato che con il 20esimo anniversario del terzo capitolo della saga ci saranno altre sorprese interessanti da scoprire in futuro. Che GTA 5 versione PS5 e Xbox Series X|S possa aprire le porte al sesto capitolo? Questo purtroppo ad oggi non lo sappiamo, vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli a riguardo.