GTA 5 diventa il remake di Burnout 3 grazie al lavoro di un fan

In questi ultimi mesi le attenzioni degli appassionati dei giochi Rockstar Games sono tutte incentrate sul misterioso GTA 6. I numerosi rumor stanno creando un velo di fascino attorno al sesto capitolo della saga, mentre una grossa fetta di giocatori è ancora impegnata a portare a termine tutti i contenuti presenti in GTA 5 e nella nuova espansione online The Cayo Perico. Oltre a ciò, è da poco spuntato in rete un fantastico video che trasforma l’open world di Rockstar nel remake di uno dei giochi di corse più amati di sempre.

Il tutto è stato creato dall’utente conosciuto su Reddit con il nickname di “LucasRPDJ”, il quale ha dato vita ad una vera e propria trasposizione di Burnout 3 Takedown all’interno di GTA 5. Dopo il filmato inziale, che riprendere la cutscene introduttiva del gioco di corse originale, si passa alla fase di gameplay dell’acclamato titolo di Criterion Games, tutto ricreato all’interno del sempre più sconfinato open world made in Rockstar.

Come potete vedere dal trailer di presentazione, tutto è stato ricreato con estrema precisione: dai menù di gioco alla selezione delle auto, fino ad addirittura all’inserimento dei pop-up con i titoli delle canzoni in game, il sistema di guida e l’interfaccia utente. Grazie alla fisica presente in GTA 5 poi, anche l’elemento portante di Burnout è ben presente in questa demo visiva. I vari incidenti tra le vetture, infatti, sono folli e divertenti come ce li ricordavamo.

L’incredibile lavoro portato a termine da questo fan, è stato ricreato usando il Rockstar Editor presente all’interno di GTA 5. Per il momento, tutto il lavoro di questo ragazzo si è tradotto in un video poi caricato sul suo canale YouTube, ma non sappiamo se prima o poi questo remake di Burnout 3 in GTA 5 verrà effettivamente realizzato tramite una mod. Cosa ne pensate di questo remake di Burnout 3? Vi piacerebbe giocarci in futuro?