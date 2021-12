GTA 5 diventa impossibile a causa di questa folle mod vocale

Se cercate un nuovo modo per giocare a GTA 5, forse questa mod potrebbe fare al caso vostro. A portarla a conoscenza del mondo di Internet ci ha pensato lo streamer DougDoug, in una diretta video di qualche tempo fa ma emersa al grande pubblico solo nelle ultime ore. La mod in questione, come avete potuto intuire dal titolo, riguarda la possibilità di attivare i comandi vocali e fidatevi, il gioco diventa completamente un’altra cosa.

GTA 5 Michael Franklin

Nello spezzone che trovate poco più in basso, DougDoug ha attivato una sorta di mod per i comandi vocali. Ad ogni linea vocale corrisponde una funziona: il salto, ad esempio, fa saltare i veicoli mentre pronunciare la parola nitro permette ai veicoli di avere un boost decisamente importante a livello di velocità. Lo streamer a questo punto ha lanciato una sfida ai suoi spettatori: deve completare una run completa dei confini della mappa, con tutte le interruzioni del caso.

Dov’è la difficoltà? Semplice: il sintetizzatore vocale che legge la chat replica ad alta voce le parole pronunciate dagli spettatori. In questo modo, nella sua sessione di GTA 5, si attiva di tutto e di più. Da aerei che cadono in mezzo al suo percorso a guidatori impazziti, fino al livello 5 di ricercato e lo spawn di tantissimi veicoli della polizia che rendono l’impresa decisamente complessa. Potete giudicare voi stessi, grazie alla clip che trovate qui di seguito.

A rigor di completezza, un giro del genere della mappa chiede all’incirca una decina di minuti, ovviamente non rispettando i semafori e guidando in maniera molto veloce. In questo caso beh, ad appena pochi minuti ci troviamo davanti al decimo tentativo. Potenza di questa mod assurda di GTA 5, ma anche del pubblico, che non ha resistito a mandarlo fuori di testa. Diteci la verità, non vi è venuta voglia di provarlo?