GTA 5: il caso GameStop invade anche le strade di Los Santos

Il caso GameStop continua far discutere l’intero globo: dagli striscioni e cartelloni pubblicitari che hanno invaso gli interi Stati Uniti d’America, alla recente pubblicità di Reddit al SuperBowl. I social network, inoltre, sono pieni di meme a riguardo, con gli utenti che si sbizzarriscono a più non posso. Addirittura, il canale YouTube ITSREAL85VIDS ha realizzato un machinima (ovvero un video in modalità cinema) di GTA 5 che affronta la situazione con estrema ironia. Non vi spoilereremo nulla a riguardo, ma la frase “TO THE MOON!” vi rimarrà in testa per parecchio tempo.

Il video analizza un dialogo tra due NPC: il primo ha investito sulle azioni GameStop e cerca di coinvolgere il secondo che, vedendo l’entusiasmo dell’altro, investe a sua volta. Il resto lo lasciamo scoprire a voi, ma i plot twist vi faranno lacrimare dalle risate. Non c’era modo migliore di rappresentare la situazione, se non con l’iconico titolo di Rockstar Games che, grazie alla modalità cinema, permette agli utenti di ingegnarsi per creare delle storie divertenti e non.

Una situazione quella di GameStop, che è destinata a passare alla storia e che potrebbe cambiare il mondo del trading online. D’altronde, il sub-reddit WallStreetBets ha dato il via a una vera e propria rivolta finanziaria contro gli hedge fund (fondi speculativi, fondi comuni) attui al fallimento dell’azienda texana e di altri storici marchi come ad esempio BlackBerry. Nel dettaglio, i giganti di Wall Street, tramite ‘shortseller’ (vendita di azioni in prestito, con guadagno a seguito di movimenti ribassisti in borsa) avevano scommesso sul fallimento della nota catena di compra/vendita videoludica.

Ciò scatenò l’ira di semplici utenti che, grazie alla loro unione su Reddit, decisero di salvare gli storici marchi. Il resto è storia. Avete visto il machinima realizzato su GTA 5? Vi ha strappato una risata? Fatecelo sapere nei commenti!