GTA 5 torna ad essere il gioco più venduto in Italia! Battuti due giochi PS5

Erano diverse settimane che nella classifica dei giochi più venduti in Italia GTA 5 non riusciva più a salire sul gradino più alto del podio, ma di recente il titolo Rockstar si è ripreso l’ambito posto in cima alla classifica.

GTA 5 non ha svettato più in alto di tutti non solo nella classifica dei giochi più venduti su console in Italia, ma anche in quella generale che, esattamente come le scorse settimane ha visto un terzetto praticamente identico.

In entrambe le classifiche GTA 5 è riuscito a battere due pesi massimi molto recenti come; NBA 2K22 e Deathloop, entrambi titoli che in versione PlayStation 5.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 37 | 13 settembre – 19 settembre 2021 pic.twitter.com/Zvctw9hy66 — IIDEA (@IIDEAssociation) September 27, 2021

A cambiare le carte in tavole è come sempre la classifica relativa alle vendite su PC, che vede in terza posizione Red Dead Redemption 2, in seconda Rainbow Six Siege ed in prima nuovamente Grand Theft Auto 5.