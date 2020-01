GTA 5 entra nell’Xbox Game Pass da oggi

Il 2020 sarà un anno denso di uscite ma sarà anche il momento dedicato al recupero dei titoli più importanti degli ultimi tempi, prima che PS5 e Xbox Series X invadano il mercato con tutta una serie di opere di nuova generazione. Parlando di grandi giochi da non perdere assolutamente, un nome che non può mancare nella lista di tutti è GTA 5, il sempreverde capolavoro di Rockstar Games. Ora, gli abbonati di Xbox Game Pass possono giovarvi senza costi aggiuntivi, visto che GTA 5 è stato aggiunto al catalogo Xbox One.

Ovviamente questo significa che i giocatori Xbox Game Pass possono ora giocare anche a GTA Online, incluso all’interno di GTA 5. Sopratutto quest’ultimo, regolarmente aggiornato con espansioni e nuovi contenuti, permetterà agli abbonati di giocare per moltissime ore nel corso dei prossimi mesi.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 3, 2020

Xbox Game Pass, vi ricordiamo, richiede di fare il download del gioco, il quale si assesta su circa 70 GB: non poco, ma siamo certi che sarete disposti a fare questo sforzo. Ovviamente, per poter giocare a GTA Online è necessario essere abbonati a Xbox Live Gold, l’altro servizio in abbonamento di Microsoft Xbox. Il più recente pacchetto di contenuti per GTA Online è Colpo al Casino Diamond.

L’annuncio dell’introduzione di GTA 5 all’interno di Xbox Game Pass è avvenuto tramite il profilo Twitter ufficiale del servizio Microsoft. Diteci, cosa ne pensate? Vi sembra un’aggiunta interessante? Oppure a questo punto avete già spolpato GTA 5?