GTA 6, un attore inserisce il titolo nel proprio curriculum

Lo sappiamo, lo sappiamo: oramai di leak e indiscrezioni più o meno affidabili sull’attesissimo GTA 6 ne avete lette un po’ da tutte le parti, comprese le nostre pagine. Questa volta l’indizio emerso è però decisamente più rilevante e, sebbene non siamo ancora dinnanzi ad una conferma ufficiale di quello che è il segreto di Pulcinella di Rockstar Games, i tasselli stanno finalmente cominciando ad andare tutti al loro posto.

Un attore messicano, tale Jorge Consejo, ha infatti recentemente inserito nel proprio curriculum la realizzazione di diversi filmati in computer grafica per GTA 6 in cui ha interpretato nientepopodimeno che l’imprevedibile ruolo del messicano.

Purtroppo non sono emerse altre notizie oltre il nome del personaggio interpretato, che sarà probabilmente parte integrante della campagna principale dell’atteso titolo, ma considerando come Jorge Consejo sia un attore decisamente prolifico e attivo sul suolo natio sarebbe decisamente difficile pensare a delle dichiarazioni non veritiere all’interno del suo curriculum. Tra i film in cui ha recitato possiamo trovare i presumibilmente poco conosciuti in Italia Pasión prohibida, Más sabe el diablo, Sacrificio de mujer e Código Postal.

A rendere il tutto ancor più interessante è inoltre il fatto che nel 2019 Jorge Consejo aveva risposto ad un tweet di un utente che parlava della sua inclusione in GTA 6 con le seguenti parole: “Non posso né confermarlo né negarlo. Ho però letto le tue parole” con tanto di faccina ammiccante a corredo. Un altro indizio, insomma, che porta dritti dritti verso la conferma dell’esistenza di GTA 6.

Che ne pensate di questa notizia e dell’inclusione di un attore con tale parte all’interno delle possibili lavorazioni di GTA 6? Che tematiche e che innovazioni vi piacerebbe vedere all’interno dell’attesissimo titolo di Rockstar Games? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.