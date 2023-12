GTA 6: Il Joker della Florida vuole scambiare "quattro chiacchiere" con Rockstar

Lawrence Sullivan, noto come il "Joker della Florida", ha reagito su TikTok a un easter egg che sembra essere un chiaro riferimento alla sua persona nel recente trailer di lancio di GTA 6.

Nella clip del gioco, viene mostrato un telegiornale che annuncia l'arresto di un uomo con capelli viola e numerosi tatuaggi in volto, molti dei quali indubbiamente simili a quelli di Sullivan, tanto da far pensare a un chiaro richiamo a quel "Joker della Florida" arrestato più volte per possesso illegale d'armi e ribattezzato dalla stampa in tal maniera per la somiglianza con il personaggio interpretato da Jared Leto in "Suicide Squad".

Sullivan, in un video su TikTok (ripostato su X), sostiene che il personaggio nel trailer di GTA 6 sia basato su di lui, affermando di essere la fonte d'ispirazione per il design del personaggio.

Chiede apertamente di scambiare "quattro chiacchiere" con Rockstar Games, la software house dietro allo sviluppo del gioco, sottolineando che il personaggio è stato modellato su di lui e affermando di meritare un riconoscimento, o un eventuale compenso, per l'utilizzo della sua immagine.

Tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Rockstar Games riguardo a questa ispirazione. Mentre Sullivan sembra convinto che il personaggio sia basato su di lui, è probabile che sia solo una parodia, poiché non si tratta di una replica esatta della sua immagine.

Nonostante la richiesta di un colloquio formale con Rockstar, non è chiaro su cosa potrebbe vertere la discussione, considerando il risultato delle precedenti accuse rivolte a Rockstar Games per "eccessive somiglianze fra alcune celebrità e i personaggi usati all'interno di GTA".

Molto probabilmente, tutto risulterà in un niente di fatto, considerando che la software house imbraccerà, molto presumibilmente, il fatto che si tratta di una parodia e non di una rappresentazione precisa.

Il trailer di GTA 6 contiene vari riferimenti a fatti di cronaca reale, come il riferimento a "LA Susan", un'altra figura virale. Oltre a questi easter egg, il trailer fornisce indizi interessanti sul gioco, mostrando aree della Florida come le Everglades e le isole Keys.

Tuttavia, Rockstar Games non ha confermato ufficialmente l'ispirazione di Sullivan per il personaggio nel trailer, lasciando la situazione aperta a future interpretazioni e discussioni.