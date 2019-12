GTA 6, altri indizi dagli annunci lavorativi di Rockstar

Negli scorsi mesi si sono susseguite diverse indiscrezioni sui prossimi lavori di Rockstar Games, con Bully 2, GTA 6 e una nuova IP a sfondo medievale come voci più insistenti.

Ad oggi nulla è stato ancora confermato a riguardo ma un annuncio lavorativo sembrerebbe proprio andare verso l’esistenza del nuovo capitolo della leggendaria saga e, soprattutto, sembra essere perfettamente in linea con quanto emerso dai numerosi leak dei scorsi mesi.

Rockstar Games è infatti attualmente alla ricerca di un Character Costume and Wardrobe Stylist, una figura decisamente particolare il cui annuncio recita: “stiamo cercando qualcuno con una grande conoscenza della storia e dell’importanza dei vestiti nella società, dalle epoche passate fino a quelle moderne; qualcuno che conosca a menadito i trend e gli stili”.

Tale annuncio lavorativo sembra essere perfettamente in linea con le indiscrezioni emerse recentemente per GTA 6, che vedevano il futuro e plausibile titolo di Rockstar Games ambientato in diverse epoche e città.

Ovviamente vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze, trattandosi in ogni caso di una semplice indiscrezione, e potendo la figura lavorativa potenzialmente operare su diversi titoli come, ad esempio, Red Dead Redemption 2 e GTA V che sono ovviamente ambientati ad oltre un secolo di distanza uno dall’altro.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi è veramente in lavorazione GTA 6? Se queste indiscrezioni si rivelassero fondate cosa vi piacerebbe vedere all’interno dell’attesissimo capitolo della leggendaria saga di Rockstar Games?

Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.