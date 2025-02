GTA 6 potrebbe diventare un metaverso come Roblox e Fornite, con contenuti aggiunti dagli utenti

Rockstar Games starebbe valutando di trasformare GTA 6 in una piattaforma stile metaverso, con maggiore supporto ai contenuti generati dagli utenti. Secondo un report di Digiday, l'azienda avrebbe, infatti, incontrato creatori di contenuti di Fortnite, Roblox e GTA per discutere questa possibilità.

La mossa di Rockstar segnerebbe un cambiamento significativo rispetto all'approccio adottato finora con GTA Online. L'obiettivo sembra essere quello di replicare il successo di piattaforme come Roblox e Fortnite, che consentono agli utenti di creare e monetizzare le proprie esperienze di gioco.

Secondo le fonti citate da Digiday, Rockstar starebbe valutando di permettere ai creatori di modificare l'ambiente e gli asset del gioco per inserire contenuti proprietari e potenzialmente anche sponsor. Ciò aprirebbe le porte a nuove opportunità di monetizzazione sia per i creatori che per Rockstar stessa.

Un segnale in questa direzione è arrivato nel 2023 con l'acquisizione di Cfx.re, gli sviluppatori delle mod per i server di gioco di ruolo più popolari di GTA 5. Questi server RP sono stati fondamentali nel mantenere alto l'interesse per il gioco negli anni, soprattutto su piattaforme come Twitch e YouTube.

Fornendo supporto ufficiale ai modder e ai creatori di contenuti, Rockstar potrebbe:

Monetizzare direttamente queste attività

Attrarre brand e aziende interessate a entrare nel "metaverso" di GTA

Mantenere il gioco fresco e rilevante nel lungo periodo

Tuttavia, il report sottolinea che i piani sono ancora in fase preliminare e non c'è ancora nulla di definitivo. Rockstar dovrà bilanciare attentamente l'apertura alla creatività degli utenti con la necessità di mantenere il controllo sulla propria proprietà intellettuale.

Questa strategia, se confermata, segnerebbe un significativo cambio di rotta per Rockstar, che finora ha mantenuto un approccio più chiuso e controllato ai contenuti di GTA Online. Resta da vedere come l'azienda riuscirà a integrare questi elementi "metaverso" mantenendo l'identità e la qualità che hanno reso la serie GTA un fenomeno globale.