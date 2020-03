GTA 6 avrà una modalità GDR, stando a un nuovo leak

Uno dei videogiochi più rumoreggiati da diversi mesi è senza ombra di dubbio GTA 6. Non sono passate ancora ventiquattro ore dall’ultimo rumor su quello che si presume essere il prossimo gioco di Rockstar Games, eppure ecco che un ennesimo leak fa emergere diversi nuovi dettagli sul sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto. Questa volta non sono stati gli stessi giocatori a scovare qualche indizio all’interno di GTA Online, ma un post pubblicato da un utente su 4chan.

Il leak sembra voler confermare alcune delle informazioni che sono state rilasciate tramite le passate voci di corridoio, andando a ribadire che GTA 6 sarà annunciato ufficialmente proprio a fine marzo. Il titolo vedrà il ritorno della città di Vice City e contrariamente ai precedenti rumor i protagonisti non saranno una coppia di fratello e sorella, ma tornerà ad essere giocabile un singolo personaggio.

Oltre a queste informazioni, non troppo dissimili da quelle proposte da altri rumor in precedenza, il leak su 4chan entra nel dettaglio su alcune delle possibili novità che verranno introdotte in GTA 6. Il titolo metterà a disposizione dei giocatori una mappa particolarmente vasta, e le console di prossima generazione aiuteranno parecchio a renderla viva e ricca di varietà in ogni angolo. Ci sarà anche una modalità GDR, visto il grande successo che hanno riscosso i server dedicati a giocare di ruolo in GTA 5.

Al momento attuale Rockstar Games rimane nel silenzio più totale riguardo a un prossimo capitolo di GTA. Per scoprire se gli insistenti rumor di questi giorni hanno realmente delle fondamenta, non ci resta che aspettare fine mese, quando potrebbe giungere l’annuncio di GTA 6. Cosa ne pensate di quest0ultimo leak? Vi piacerebbe vedere l’implementazione della modalità GDR in GTA 6?