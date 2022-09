Quello che è appena passato doveva essere un tranquillo fine settimana di metà settembre, ma mai come in questo periodo storico l’industria videoludica è così imprevedibile. Nel corso della mattinata di ieri sono iniziati ad apparire in rete una valanga di leak di GTA 6. In un primo momento molti pensavano si trattasse di contenuti creati ad-hoc da qualche utente, ma ben presto sono arrivate più conferme a sottolineare come quei filmati provenissero proprio da una build non tanto recente del prossimo grande titolo Rockstar Games.

Quanto avvenuto nelle scorse ore ha fagocitato quasi totalmente l’attenzione degli appassionati, i quali hanno potuto dare una bella sbirciata a diverse novità in lavorazione per l’attesissimo GTA 6. La situazione per Rockstar Games, però, non è stata altrettanto entusiasmante, e anzi, la compagnia ha dovuto passare delle ore molto difficili per arginare al caos creato dall’hacker che ha messo in giro quella valanga di contenuti.

Non è affatto la prima volta che alcuni leak rovinano piani o sorprese degli sviluppatori, e lo stesso settore sembra aver preso molto a cuore quanto accaduto in queste ore a Rockstar Games. Neil Druckmann, per esempio, co-presidente di Naughty Dog, ha pubblicato un post su Twitter per supportare il team che sta lavorando a GTA 6. Lo stesso Druckmann è stato vittima dei leak giusto qualche mese fa, quando diversi contenuti di The Last of Us Parte 1 uscirono in rete poche ore prima dell’annuncio ufficiale del gioco.

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 18, 2022

Il co-presidente dio Naughty Dog non è il solo ad esser stato vicino a Rockstar in queste ore, ma anche altri grandi esponenti del settore videoludico hanno abbracciato virtualmente tutti coloro che stanno lavorando al nuovo GTA e si sono visti rovinare alcune sorprese con così tanto anticipo. Tra tutti coloro che hanno pubblicato un pensiero in queste ore ci sono anche veterani come Josh Swyer di Obsidian, autore dei due Pillars of Eternity, Fallouty New Vegas e director di Pentiment, ma anche Cliff Bleszinski, il papà di Gears of War.