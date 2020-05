GTA 6: Take-Two registra il marchio JUDAS, novità in arrivo?

Nonostante non si abbiano notizie a riguardo, GTA 6 è sicuramente uno dei titoli più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Abbiamo passati mesi a raccontarvi ogni minimo rumors riguardante l’attesissimo capitolo e, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere tutto quello che (non) sappiamo a questo indirizzo. In queste ore ha fatto notizia che il noto marchio JUDAS sia stato ancora registrato da Tek-Two riportando in alto le speranze di vedere il nuovo titolo targato Rockstar Games.

Per chi non lo sapesse, circa quattro anni fa Take-Two registrò tale marchio, dietro a tale registrazione troviamo la società MarkMonitor che gestisce altri prodotti tra cui il sito di Rockstar Games. Dalle pagine di GameSpot abbiamo notato che c’è stata una richiesta da parte di Take-Two di ri-registrare il marchio JUDAS per un suo utilizzo in ambito videoludico riportando in auge l’ipotesi di scoprire novità e dettagli su GTA 6. Ovviamente la nostra è solo una speculazione, è possibile infatti che il progetto si riferisca ad un nuovo gioco o addirittura ad un altro titolo sempre targato Rockstar Games, vale a dire il seguito di Canis Canem Edit.

Ad oggi quindi purtroppo non sappiamo ancora di che cosa si tratta ma in ogni caso qualcosa sta bollendo in pentola e con molta probabilità risulta un grande annuncio o una serie di grandi annunci. Ricordiamo infatti che durante una riunione tenutasi con azionisti lo scorso febbraio, l’amministratore delegato Strauss Zelnick ha elogiato Take-Two definendo la sua linea guida dei prodotti la più grande e diversificata della storia dell’azienda.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi non vedete l’ora di scoprire qualcosa di più su GTA 6? Fatecelo sapere nei commenti. Vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per tutte le novità a riguardo, ricordandovi infine che lo Store di Epic Games ha recentemente reso disponibile gratuitamente il quinto capitolo della serie targata Rockstar Games.