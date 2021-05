GTA 6: torneremo a Vice City, ce lo mostra questa mappa apparsa in rete

Come di consueto, all’inizio di ogni settimana ecco che spuntano gli ennesimi rumor riguardanti GTA 6. Come ben saprete il prossimo capitolo della saga di Rockstar Games è tutt’ora uno dei più attesi dal pubblico, ma nonostante ciò sappiamo ancora ben poco, se non praticamente nulla. In questi mesi però siamo riusciti ad unire dei pezzi formando un puzzle abbastanza omogeneo.

Abbiamo visto ad esempio come il lavoro di Rockstar Games sia sulla carta magistrale, tanto che il team ha deciso di accantonare quel Bully 2 che probabilmente non vedrà, purtroppo, mai la luce. Una delle cose più discusse al momento è sicuramente la location, una delle più attese dai giocatori. Sta prendendo sempre più piede l’idea di tornare a Vice City, probabilmente la più amata dai giocatori. Proprio in queste ore infatti è apparsa una mappa in rete che confermerebbe il tutto.

Come ogni notizia relativa a GTA 6, vi invitiamo come sempre di prendere ogni rumor con le dovute pinze in quanto Rockstar Games non ha ancora ufficializzato nulla. Rimane assolutamente plausibile che tra poco il team possa in qualche modo rivelare qualcosa di più concreto. Già nel 2018 apparve una mappa che ricordava Vice City, a distanza di tre anni quella stessa mappa è riapparsa con un paio di modifiche con strade che si intersecano tra di loro, potete vederla proprio qui di seguito.

Insomma, non è ancora ufficiale, ma sembra proprio che ritorneremo in quella location davvero suggestiva che nel lontano 2002 ci ha fatto letteralmente innamorare. Ovviamente la mappa di gioco non confermerebbe anche l’anno in cui sarà ambientato, in quanto non è detto che torneremo nei magnifici anni 80. Una cosa comunque rimane certa, GTA 6 sarà qualcosa di mai visto e strabiliante. Vi invitiamo come di consueto a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli e/o conferme a riguardo.