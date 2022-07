Vi ricordate di Luke Ross? Probabilmente sì. L’ingegnere informatico si è dedicato alla realizzazione di mod per la realtà virtuale, inclusi giochi come GTA e Red Dead Redemption. Purtroppo, nel corso degli ultimi giorni, Ross ha ricevuto una notifica di violazione di copyright per alcuni titoli di Take-Two Interactive, tra cui i due open world di Rockstar Games e la Definitive Edition di Mafia.

Come spiegato da Ross in un comunicato comparso su Patreon, Rockstar Games e Take-Two Interactive hanno chiesto (e ottenuto) la rimozione delle mod per la realtà virtuale dei tre giochi citati poco sopra. “Ho rimosso tutto il materiale che poteva anche solo essere remotamente collegato alle IP di Take-Two, Rockstar Games e 2K”, si legge nel comunicato. Per poter comunque preservare il suo lavoro, Ross ha creato un tier di abbonamento a 1 Dollaro, accessibile solamente a lui, che gli consente di accedere al materiale precedentemente pubblicato, come tutorial, i feedback dei giocatori e alcune guide. “A meno che Patreon non decida di eliminare il tutto, non distruggerò qualcosa per cui voi avete pagato”, le parole di Ross.

Nonostante questa soluzione, lo sconforto di Ross è papabile. Nel lungo comunicato, infatti, il modder e ingegnere informatico afferma di aver chiesto più e più volte canali di comunicazione con Take-Two Interactive, ma a quanto pare le sue richieste sono sempre state ignorate. Anche i dirigenti di Patreon hanno provato a chiedere spiegazioni, ma Ross non ha mai avuto aggiornamenti in merito. All’avvicinarsi di questa notifica e per evitare una causa legale, Ross ha quindi deciso di eliminare tutti i file riconducibili a GTA, Red Dead Redemption e Mafia.

Take-Two Interactive è la prima holding e il primo editore a chiedere una rimozione dei contenuti prodotti da Ross. Non è una novità: la realtà statunitense è sempre stata molto protettiva nei confronti dei suoi prodotti, con tantissimi content creator che molto spesso hanno dovuto rimuovere mod, video o altri contenuti da internet a causa di reclami del tutto simili.