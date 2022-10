I giocatori di GTA Online dovranno prestare molta attenzione nel corso di questo Halloween, dato che i cieli della città si coloreranno con nuovi visitatori provenienti da chissà dove. Rockstar Games ha recentemente annunciato che nel corso dell’evento di Halloween di quest’anno ci sarà la possibilità di vedere, con la giusta attenzione, degli UFO tra le nuvole. Si tratta di un contenuto che prende il nome proprio da questi “oggetti non identificati” che va ad aggiungersi a tante piccole novità legate all’evento suddetto.

Keep your eyes to the skies and your Snapmatic camera handy – there are reports of unidentified aircraft over Los Santos. Documentarians who provide record of their sightings this month will collect a fee from a generous believer.https://t.co/2ERVr7Q49W pic.twitter.com/4g5CNR24q5 — Rockstar Games (@RockstarGames) October 13, 2022

Ovviamente di tratta di una delle dinamiche più classiche all’interno di questo genere di videogiochi (come World of Warcraft e Apex Legends per fare due esempi) che, con l’avvicinarsi delle varie feste, trasformano letteralmente le proprie esperienze di gioco, introducendo eventi mirati. GTA Online non fa eccezione, con i ragazzi di Rockstar che hanno dato inizio a questa particolare tradizione a partire dal 2015, quando hanno sorpreso i fan con nuovi veicoli e una modalità slasher.

La possibilità di incappare in alcuni UFO è stata ufficializzata attraverso un post sul profilo Twitter dello sviluppatore, introducendo una serie di elementi in GTA Online che non renderanno il tutto troppo casuale. Con la Los Santos che sarà invasa da rapporti sugli avvistamenti, i giocatori avranno l’opportunità di cercare questi “oggetti volanti” per scattar loro una foto. Il tutto culminante con una particolare ricompensa direttamente da un “generous believer” (un particolare credente).

Il tutto sarà accompagnato da una manciata di altri eventi al cui centro troviamo alcune zucche, oppure la Competizione del Giorno del Giudizio, con due squadre che s’inseguiranno in una sorta di nascondino letale, ricordando che per partecipare basterà accedere al gioco nel giorno dell’evento, ottenendo al login già la prima maschera, con le altre ricompense legate alle competizioni in atto. Eventi del genere, a oggi, rappresentano ancora la linfa vitale di un titolo che da anni non accenna minimamente a perdere tutto il suo fascino e amore da una community soddisfatta.