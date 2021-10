GTA The Trilogy, la data di lancio potrebbe essere vicina

L’annuncio di GTA: The Trilogy – Definitive Edition ha fatto la felicità di tutti, non possiamo negarlo. Ognuno di noi ha giocato almeno una volta ai capitoli che hanno caratterizzato l’era di PlayStation 2, e poter passare ancora una volta del tempo con GTA 3, Vice City e lo storico San Andreas sulle console di nuova generazione, inclusa Nintendo Switch, fa senza dubbio piacere. Come vi abbiamo riportato, Rockstar Games non ha rivelato molto su questa collezione rimasterizzata, spiegando soltanto che è in arrivo e annunciandone le piattaforme.

Tuttavia, già da molti mesi si vociferava l’esistenza di GTA: The Trilogy e di fatti l’annuncio non ha sorpreso nessuno. Dopo esser stato confermato ufficialmente, il noto insider Tom Henderson ha rivelato anche quale sarebbe stata la data di lancio potrebbe essere più vicina di quel che si pensa: in un articolo pubblicato su GamingIntel, Henderson spiega di aver sentito dalle sue fonti che GTA: The Trilogy – Definitive Edition sarà rilasciato l’11 novembre 2021, quindi tra poco più di un mese.

L’insider aggiunge anche che gli è stato riferito che l’annuncio del periodo di uscita sarà confermato il 22 ottobre, che è proprio la data del ventesimo anniversario di Grand Theft Auto 3. Non sono state rivelate, tuttavia, altre informazioni in merito alla collezione, né sappiamo ancora fino a che punto Rockstar Games si è spinta con il processo di remasterizzazione. Dopotutto, dobbiamo considerare anche che quanto affermato da Tom Henderson non è confermato ufficialmente e, di conseguenza, bisogna prendere tutti questi dettagli come rumor.

In ogni caso, considerato quanto se ne è parlato in passato, non è poi così impensabile che GTA: The Trilogy venga pubblicato proprio tra un mese. Restiamo quindi in attesa di maggiori informazioni ufficiali da parte di Rockstar Games, sperando che possano davvero giungere questo 22 ottobre. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate e soprattutto quale dei tre giochi state aspettando maggiormente.