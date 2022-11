Quella che doveva essere una celebrazione si è trasformata in una delusione a livello globale. Parliamo ovviamente della GTA Trilogy, che debuttò oramai un anno fa. Al lancio in tanti si aspettavano un prodotto rifinito, in grado di rendere omaggio a Grand Theft Auto 3, San Andreas e Vice City, i tre capitoli della serie di Rockstar Games che hanno apportato un radicale cambiamento nel mondo degli open world e in parte anche dei sandbox, visto la grande libertà data in mano al giocatore. L’operazione però non fu un grande successo, visto che i tre giochi uscirono in condizioni non ottimali. Nonostante tutto, a livello commerciale, sembra che il pacchetto abbia superato anche gli obiettivi di vendita interni.

Stando a quanto riportato da Take-Two Interactive, infatti, GTA Trilogy ha venduto davvero tantissimo. Difficile avere in mano i dati completi, ma una slide dei risultati finanziari del publisher potrebbe indicare circa 14 milioni di copie vendute. In realtà il successo commerciale della Collection era praticamente assodato, visto che in tantissimi avevano prenotato questo speciale pacchetto. Più difficile, invece, immaginare un flop a livello tecnico, con i giocatori infuriati per lo stato dei tre giochi.

I numeri della GTA Trilogy sono però accompagnati anche da un primo, vero rallentamento nelle vendite del quinto capitolo della serie, che non riesce a imporsi come in passato. Certo, il gioco con protagonisti Michael, Trevor e Franklin resta ovviamente uno dei più venduti in assoluto, ma la sensazione è che dopo aver ricevuto quattro release tra PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series S|X e PS5, oramai tutti abbiano in mano una versione del titolo.

Arrivati a questo punto, però, è lecito chiedersi quando vedremo GTA 6. La speranza è che Rockstar Games decida di farci sapere qualcosa al più presto, ma almeno per ora è escluso un reveal a brevissimo termine. Il gioco sarà mostrato solo quando sarà pronto per il grande pubblico. Nel mentre possiamo sempre consolarci con i vecchi giochi, che a quanto emerge dai dati di vendita, non hanno mai davvero stufato.