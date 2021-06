I migliori giochi Rockstar Games | Giugno 2021

Uno dei publisher più influenti nella storia del videogioco, soprattutto quella contemporanea, è Rockstar Games, che negli anni ha dimostrato un forte interesse verso le produzioni open world e le narrazioni mature e colme di personaggi scritti benissimo. Il gioco che riassume tutte le conquiste dello studio è proprio il più recente, ovvero Red Dead Redemption 2, che ovviamente è presente in lista.

Prima di cominciare, giusto un paio di cosette: innanzitutto, se vi interessano giochi open world e narrativi, sul nostro sito trovate le relative guide; secondo, se in elenco non trovate perle come GTA Vice City o GTA 3 è perché sono difficili da recuperare, non per altro. Infatti, in questa guida vi suggeriamo i migliori giochi Rockstar Games facilmente reperibili sui maggiori store. Detto ciò, cominciamo!

I migliori giochi Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 (2018)

GTA V

Potevamo non cominciare con GTA V? Un campione d’incassi totale, un prodotto che si prepara ad attraversare una terza generazione. Le avventure di Michael, Franklin e Trevor, diciamocelo, hanno fatto un botto clamoroso nell’industria del videogioco, merito di una Rockstar Games sempre a fuoco e pronta a supportare a lungo i suoi prodotti.

Giusto per rinfrescare la memoria di voi giocatori: GTA V contiene un single player molto longevo e una modalità multiplayer in costante aggiornamento, la quale si prepara, insieme ad una versione riveduta della storia, a raggiungere le console di attuale generazione, vale a dire Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Red Dead Redemption 2

Un open world vivo come pochissime produzioni dello stesso tipo sono riuscite a fare, una storia che rischia di essere una delle più belle e ben scritte dell’intero panorama videoludico, e che vanta alcuni tra i migliori personaggi mai apparsi in un videogioco.

Red Dead Redemption 2 non sarà un campione d’incassi al pari di GTA, eppure ha venduto benissimo e ha ottenuto eccezionali consensi da parte della critica. Prima di lanciarvi nel vecchio West di Rockstar Games, ricordatevi le enormi differenti con la serie GTA, il fatto che abbia un avanzamento più lento e ragionato.

Red Dead Redemption

Grazie alla retrocompatibilità di Xbox One, il primo Red Dead Redemption gira nativamente su tutti i sistemi Xbox, da One/S/X a Series X|S. Un modo perfetto per tutti coloro che non hanno avuto modo di gustarselo al tempo, peraltro in una veste grafica parecchio rivista, che punta ai 4K nativi raggiungendo una pulizia d’immagini veramente notevole.

Tecnicismi a parte, le vicende di Red Dead Redemption, esattamente come quelle del secondo, sono destinate ad entrare nell’olimpo del videogioco, considerata l’enorme cura nella costruzione del racconto e nel mondo di gioco. Veramente imperdibile.

L.A. Noire

Purtroppo non ha avuto il riconoscimento che avrebbe meritato da parte dell’utenza, che avrebbe aiutato anche a coprire gli enormi costi di produzione, ma è quantomeno stato molto apprezzato da una cerchia di appassionati e dalla stampa specializzata.

Il gioco, originariamente, era stato sviluppato dal Team Bondi e solamente finanziato da Rockstar Games; adesso, però, dopo l’uscita della versione rimasterizzata per PlayStation 4 e Xbox One, che sulle versione mid-gen e sulle nuove console è possibile apprezzare in 4K, il gioco è passato completamente nelle mani di Rockstar Games e sono in molti che sperano ancora in un possibile sequel.

Se amate gli investigativi e il fascino degli anni 40′, ve lo diciamo sul serio: acquistate L.A. Noire e supportate progetti come questo, sebbene si trovi ormai a prezzo ridotto.

Max Payne 3

Altra IP finita ormai nelle mani di Rockstar Games, e da diverso tempo. Max Payne 3, sfortunatamente, non è stato reso compatibile con le console Xbox One e non è mai arrivata un’edizione remaster che portasse il gioco sugli hardware attuali. Insomma, il modo migliore per giocarlo è possedere un computer, e in verità nemmeno troppo performante; in alternativa, una valida opzione potrebbe essere rispolverare le vecchie Xbox 360 e PlayStation 3.

Riguardo al gioco, nonostante il passaggio da Remedy a Rockstar, Max Payne 3 è sempre riconoscibile, sia nei toni del racconto che nelle frenetiche azioni di gameplay. Se non lo avete mai giocato dovreste rimediare.

Bully

Un esperimento, un gioco firmato Rockstar Games ma diverso dal solito. Non immaginate quanto ci piacerebbe vedere il ritorno di questa IP, soprattutto dopo le conquiste tecnologiche e legate al comportamento degli NPC che abbiamo visto in Red Dead Redemption 2.

Nonostante alcuni rumor, al momento tutto tace, ma il primo capitolo è ancora là fuori, pronto per essere giocato e apprezzato da chi se lo fosse perso. In questo caso, segnaliamo la completa compatibilità con i sistemi Xbox One, quindi non dovrebbe essere impegnativo recuperare questa piccola perla.

GTA IV

Uno dei giochi più riusciti della generazione PlayStation 3 e Xbox 360, nonché uno dei GTA più controversi ma riusciti dell’intera saga. L’epopea di Niko Bellic è matura, orchestrata alla perfezione dagli sceneggiatori di Rockstar Games, e si porta dietro alcune delle più incredibili introduzioni mai viste nella serie. Pensiamo al motore fisico, ad esempio, che staccava completamente con il resto delle produzioni, o a tutte quelle piccole ma significative introduzioni social, dagli incontri amorosi alle uscite con gli amici. Una storia criminale veramente imperdibile.

