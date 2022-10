Chi è cresciuto con la serie di Grand Theft Auto ha senza dubbio provato almeno una volta a comportarsi da bravo cittadino. Rispettare i semafori, guidare sotto i limiti di velocità e attività simili, di solito, ci tenevano impegnati per circa un’ora o meno prima di tornare a mettere a ferro e fuoco la città di turno. Tuttavia, qualcuno ha dedicato letteralmente anni per provare a terminare GTA V in modalità pacifista.

L’impresa di Matthew Judge, conosciuto come DarkViperAU su Twitch e YouTube, non è andata esattamente come previsto. Il concetto di pacifista, infatti, assume dei confini piuttosto labili in GTA V e completare una run senza uccidere nessuno è letteralmente impossibile. Tuttavia, il content creator, nel corso di tre anni di tentativi sul titolo di Rockstar Games, è riuscito a ridurre sensibilmente il numero delle vittime fatte da Trevor e compagni fino a renderlo quantificabile.

La run pacifista di GTA V, infatti, conta la modica cifra di 96 uccisioni. Il tutto è stato realizzato senza l’utilizzo di trucchi o mod e ha portato, DarkViperAU a realizzare migliaia di ore di gioco prima di dichiarare conclusa questa esperienza. La fine del viaggio per il content creator è riassunta in un video dalla durata di poco inferiore all’ora. Oltre a delle scene realizzate appositamente per il video, l’autore racconta alcune delle strategie adottate e il tempo impiegato per metterle in atto.

La strategia di Judge per questa run pacifista è piuttosto semplice, anche se abbastanza folle. L’autore, infatti, ha deciso di rimanere nascosto il più a lungo possibile e aspettare che gli NPC si annientassero da soli a furia di proiettili vaganti. Questo è possibile grazie alle esplosioni di veicoli e serbatoi, oltre ai danni di razzi e quant’altro. Lo streamer racconta di aver, addirittura, atteso una vita per convincere uno dei suoi nemici ad annegarsi nell’oceano. Dal momento che GTA VI è ancora piuttosto lontano, una run pacifista su GTA V (che trovate su Amazon) sembra il giusto modo per ingannare l’attesa.