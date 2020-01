Guilty Gear Strive, un nuovo trailer mostra il ritorno di Faust

Guilty Gear Strive (precedentemente conosciuto anche come Guilty Gear 2020) è il prossimo titolo della serie di combattimento di Arc System Works annunciato inizialmente nel corso dell’EVO 2019 e che arriverà nella seconda parte del 2020. Il lead designer Daisuke Ishiwatari ha spiegato che il nuovo capitolo porterà una serie di rinnovamenti in molti aspetti rispetto a quelli precedenti della serie e ha parlato di un Guilty Gear completamente nuovo, tanto che per un certo periodo di tempo il gioco è stato anche conosciuto come “New Gulty Gear”.

Con l’annuncio di Gulty Gear Strive erano stati presentati i primi personaggi e in molti casi si tratta di volti noti della serie: Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff e Potemkin. Alla fine era stato annunciato anche il ritorno di un altro personaggio storico della serie, ovvero Faust, al quale è stato dedicato l’ultimo video diffuso sull’account YouTube di Arc System Works. Faust era apparso originariamente nel primo Guilty Gear e più recentemente nell’ultimo capitolo della serie principale, ovvero Guilty Gear Xrd Rev 2.

Al cast di personaggi già annunciati si aggiunge anche un samurai inizialmente mostrato nel trailer e la cui identità al momento rimane del tutto sconosciuta. Nel novembre scorso Daisuke Ishiwatari aveva confermato in un ArcLive stream che il gioco avrebbe avuto il doppiaggio inglese dopo che circa tre anni fa Arc System Works aveva inaugurato anche una propria divisione americana.

Al momento l’uscita di Guilty Gear Strive è prevista per la fine dell’anno e questo significa che sarà assente dai principali tornei come ad esempio EVO 2020. L’unica piattaforma sulla quale sembra essere confermato è PlayStation 4 ma data l’uscita ravvicinata delle console di prossima generazione ci sono anche delle possibilità che possa apparire su PS5 e Xbox Series X.