Scorn è stato sicuramente uno dei giochi più interessanti che sono stati pubblicato in questo periodo autunnale. Il gioco di Ebb Software ha però influenzato anche un modder, che ha deciso di ritoccare Half-Life 2 per renderlo il più somigliante possibile all’avventura creata dallo studio serbo.

La mod si chiama Goreagulation e inserisce nel gioco Valve un labirinto fatto di carne e metallo. Definita come un incubo gorepunk, questa speciale creazione richiama in tutto e per tutto quello che è Scorn e trasforma di fatto Half-Life 2 in una sorta di horror psicologico inquietante, con chiari elementi presi dal gioco di Ebb Software come per esempio le varie interazioni nella disgustosa ambientazione.

Ora, a conti fatti Half-Life non può trasformarsi in un altro gioco: certi capisaldi sono impossibili da rimuovere. Nonostante ciò, l’esperimento è di sicuro interesse e dimostra, ancora una volta, quanto certi giochi abbiano un impatto decisamente forte in questa industria. Scorn resta un’avventura decisamente non per tutti, ma che ha il chiaro intento di trasportare il giocatore in un mondo disgustoso e incomprensibile e se questa corrente di pensiero viene intercettata da più sviluppatori, siano essi “amatoriali” o professionisti, i lavori futuri potrebbero davvero sorprenderci. Potete dare uno sguardo a Goreagulation grazie al video di gameplay che trovate poco più in basso.

Scorn ha debuttato il 14 ottobre 2022, in esclusiva su PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Al momento un porting su console PlayStation non è ancora stato annunciato, ma non possiamo escluderlo a priori: accordi di esclusività temporanea sono oramai la norma in questa industria e un domani il folle incubo di Ebb Software potrebbe sbarcare anche su piattaforme diverse rispetto a quelle di Microsoft. Se siete interessati a sapere la nostra opinione su questo particolare titolo vi invitiamo a leggere la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo.