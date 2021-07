Half-Life 2: modder lavorano alla remastered, Valve approva

A quanto pare un gruppo di modder sta lavorando ad Half-Life 2 Remastered Collection con l’approvazione di Valve: stando a quanto trapela da SteamDB, i responsabili della collezione in arrivo sono proprio lo stesso team che ha rilasciato la mod Half-Life 2: Update.

Già nel 2020 si parlava di una mod-remastered di Half-Life 2, tuttavia adesso pare che la sua portata sia molto più vasta di quanto si pensasse, dato che non verrà rimasterizzato solo il gioco base ma anche Episode One ed Episode Two. Purtroppo non saranno presenti famose mod della community come l’Episode Three, Project Borealis o Boreal Alyph.

Il team in questione, con Half-Life 2: Update aveva già portato in gioco un’illuminazione migliore, ombre HD, pieno supporto all’HDR, nuovi effetti particellari e innumerevoli fix. Questa quindi non sarebbe nemmeno la prima volta che il gruppo di modder si cimenta nella miglioria grafica e tecnica di questo videogioco. Ma la tecnologia avanza, ed è il momento di passare al livello successivo!

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli di questo nuovo progetto, per esempio al momento è ancora ignoto se la mod è in sviluppo con il motore originario di Half Life 2, il Source Engine 2, o se verrà utilizzato un altro engine. Non sappiamo nemmeno la portata dei miglioramenti grafici che arriveranno e se mai ci saranno anche tecnologie come il Ray Tracing e il DLSS, o se si tratterà solo di migliorare le texture. Ancora non c’è una data di uscita certa per questa mod.

Nel frattempo, parlando di Half-Life 2, sembra che ci siano parecchi rumor sulla creazione di un nuovo videogioco della saga, grazie anche al successo assicurato da Alyx. Vi abbiamo raccontato più approfonditamente i dettagli di questa teoria in questo articolo che vi invitiamo a leggere, basata sul commento recente di un designer che ha lavorato al videogioco per VR. Speriamo solo che siano voci fondate.