Half-Life 3 esiste e si chiama Boreal Alyph

Half-Life 3 arriverà, anche se con un nome un po' diverso e non con il sostegno dello sviluppatore originale: ecco i dettagli su Boreal Alyph

L’attesa per Half-Life 3 pare ancora lunga, ma i fan potrebbero alleviare la pena con Boreal Alyph, un progetto fan-made creato da Keep Away From Fire. Il gioco si basa sul racconto “Epistle 3”, ovvero la sinossi di Half-Life 2: Episode 3 scritta dall’ex-Valve Marc Laidlaw. L’obbiettivo è portare una conclusione all’amata serie di Half Life.

Il canale YouTube “Valve News Extra” ha condiviso un video che mostra 13 minuti di gameplay di questo Half-Life 3 fan-made. Il video ci permette di visionare una build ancora assolutamente provvisoria e include molti elementi non definitivi: la qualità finale del gioco sarà ben diversa.

Tra le varie caratteristiche grafiche, Boreal Alyph include il Physically Based Rendering (PBR) e il Subsurface Scattering. Il PBR è una tecnica di rendering che permette ombre più definite e riflessi di qualità superiore rispetto a quanto riescano a offrire i classici sistemi di rendering utilizzati da Source.

Il Subsurface Scattering simula la curvatura della luce attraverso materiali come la pelle, i liquidi e la plastica, permettendo un realismo nettamente maggiore. In questo momento non ci sono dettagli su una data di uscita, ma sicuramente non vediamo l’ora di avere a disposizione una build avanzata. Diteci, cosa ne pensate di questo progetto? Credete renderà giustizia alla serie Valve?