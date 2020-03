Half-Life Alyx, dopo quasi 13 anni domani il lancio del nuovo capitolo

Era il 2007 quando Valve lanciò Half-Life 2 Episode Two per poi mettere in pausa la serie per oltre un decennio nonostante le richieste (disperate) dei fan di un terzo capitolo o, almeno, di un terzo episodio. La risposta è stata Half-Life Alyx, ambientato tra il primo e il secondo capitolo della serie e giocabile esclusivamente con i sistemi di realtà virtuale.

La scelta di un titolo solo in realtà virtuale non è facile da digerire per i fan ma bisogna dare atto a Valve di avere scosso un mercato come quello dei sistemi VR rimasto stagnante per molto tempo. Domani ovviamente scadrà anche l’embargo per le recensioni di Half-Life Alyx ma sappiamo già che la rivista britannica Edge gli ha assegnato un 9. Secondo quanto si legge nella recensione l’azione ha un ritmo diverso rispetto agli altri capitoli in particolare nell’utilizzo delle meccaniche di copertura e del movimento basato su teleport.

I conflitti a fuoco sono inoltre sparsi per il gioco in maniera non troppo densa per essere uno shooter «ma una volta che le battaglie arrivano, sono alcune delle più emozionanti che abbiamo mai sperimentato. La dinamica è quella classica degli shooter – si legge nella recensione di Edge – ma giocarlo con le proprie mani conferisce una sorta di rinnovata magia. I Gravity Gloves non sono il nuovo piede di porco o la Gravity Gun, ovvero gli oggetti intorno a cui ruotano le meccaniche. Sono le vostre mani a esserlo».

Half-Life Alyx è in uscita il 23 marzo e si può già prescaricare su Steam. Il titolo sarà giocabile solo ed esclusivamente con sistemi di realtà virtuali e per farvi un’idea di come funzionano potete dare un’occhiata alla nostra guida ai visori per giocare ad Half-Life: Alyx. Per avere, invece, maggiori informazioni su trama e gameplay potete leggere il nostro articolo dedicato, ricordandovi che fino a domani tutti i titoli della serie saranno gratuiti.