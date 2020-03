Half-Life Alyx: sviluppatore afferma che di certo sarà possibile giocare senza headset VR

Half-Life Alyx è disponibile da un paio di giorni e tutto il mondo lo sta elogiando. Non solo le recensioni internazionali hanno dato voti altissimi, ma anche la pagina Steam segnala un 97% di approvazione del pubblico. Inoltre, secondo i dati di SteamDatabase, il gioco ha raggiunto un picco di 43.000 giocatori attivi in contemporanea: un valore record per un titolo esclusivo per la VR.

Il “problema”, per ora, è infatti che si tratta di un titolo esclusivo per gli headset: molti giocatori non dispongono dell’hardware e quindi semplicemente guardano altri giocare su Twitch. La piattaforma di Amazon, infatti, ha segnalato un numero di spettatori pari fino a 10 volte il numero di giocatori di Steam. Molti desiderano quindi che Half-Life Alyx sia giocabile “normalmente”. Sarà possibile?

La risposta ufficiale, per ora, è no: si tratta di un gioco VR e non avrebbe senso proporlo in altri formati. Detto ciò, uno sviluppatore afferma di essere convinto che a breve potremo giocare Half-Life Alyx in un formato non-VR grazie a mod dei fan. Parliamo di Robin Walker, programmatore e designer di Valve, che ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Polygon. Ecco le sue parole, in traduzione:

“La risposta cambia molto a seconda di quale membro del team parla, quindi questa affermazione è solo mia. Ci sono persone nel gruppo di sviluppo che sono preoccupate. Personalmente, non ho problemi con la questione [ndt, l’arrivo di una versione moddata per giocare in non-VR]. Servirà per far capire alle persone perché abbiamo fatto Half-Life Alyx in VR. Sarà un modo particolare per vedere tutte quelle cose che abbiamo realizzato per adattare il gioco alla realtà virtuale. Se le persone giocheranno la versione moddata su un display classico e diranno che è comunque un bel gioco, allora mi insegneranno tante cose. Mi renderò conto che ho torto e non abbiamo realizzato qualcosa di particolare quanto speravamo: e io amo sapere quando ho torto.”

“Sì, accadrà [ndt, la versione moddata]. Mi sta bene; per il bene degli altri membri del team non voglio affermare che incoraggio la cosa, ma succederà. Penso che le persone capiranno ancora di più perché abbiamo deciso di costruire Half-Life Alyx in formato VR, visto che per ora non l’hanno compreso appieno.”

Pare quindi che una mod sia data per scontata da Walker: a suo dire, potrebbe essere addirittura benefica. Lo scopriremo solo attendendo. Nel frattempo, potete leggere la spiegazione del finale di Half-Life Alyx oppure verificare quali hardware servono per giocare.