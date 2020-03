Half-Life Remake Black Mesa, arriva il trailer di lancio della versione 1.0

Dopo un lungo periodo di sviluppo, Half-Life Remake Black Mesa ha finalmente tagliato il traguardo. Il remake del primo capitolo della serie, realizzato dagli sviluppatori di Crowbar Collective, è stato rilasciato nella sua versione definitiva, quella 1.0, sulla piattaforma di distribuzione Steam. Lo sviluppo di questo remake era cominciato nel 2012 e sfrutta la versione del motore grafico The Source rilasciata da Valve l’anno successivo.

Crowbar Collective spiega che in base ai feedback dei giocatori sui capitoli Xen, quelli aggiunti nelle ultime fasi dell’accesso anticipato, sono stati apportati dei miglioramenti alle altre sezioni del gioco, quelle ambientate sulla Terra. Queste modifiche hanno riguardato le principali aree di combattimento, i puzzle che adesso risultano maggiormente intellegibili, mentre gli ambienti sono stati ritoccati per evidenziare gli obiettivi. In occasione del lancio della versione 1.0, il team di sviluppo ha anche rilasciato un nuovo trailer di presentazione di Half-Life Remake Black Mesa.

Il team spiega che con il rilascio della versione finale di Half Life Remake Black Mesa sono stati apportati dei miglioramenti grafici, riguardanti ad esempio anche l’illuminazione dinamica, per dare una maggiore coerenza visiva a tutte le ambientazioni. Inoltre gli sviluppatori raccomandano di non utilizzare eventuali mod rilasciate durante la fase di beta e procedere direttamente con la cancellazione dei vecchi file reinstallando tutto da zero.

Al di là dell’essere un semplice upgrade grafico, Half Life Remake Black Mesa modifica anche alcune parti del gioco sia eliminando i tempi morti in alcune sezioni, sia riducendo alcuni passaggi meno riusciti, migliorando i puzzle e puntando di più sulle atmosfere horror in alcuni momenti della storia. Il gioco introduce inoltre una colonna sonora del tutto rinnovata insieme a un doppiaggio registrato da zero. Il gioco di Crowbar Collective non prevede però, fra le traduzioni disponibili, anche l’italiano che è l’unica tra le principali lingue europee a essere assente dall’adattamento. Ricordiamo infine che l’intero mese di marzo celebrerà l’uscita di Half Life Alyx con tutti i capitoli della serie Valve disponibili gratuitamente su Steam.