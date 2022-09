Sono ore complesse per i fan di Halo Infinite. 343 Industries, infatti, ha annunciato proprio oggi che l’attesa terza stagione del proprio titolo non uscirà prima di marzo 2023. Con essa, sono rimandati tutti i contenuti collegati, inclusa la campagna co-op in multiplayer. Tuttavia, in una dichiarazione recente, gli sviluppatori hanno aggiunto che oltre ai rinvii, i fan dovranno rinunciare definitivamente alla co-op locale promessa per i prossimi mesi.

Gli sviluppatori hanno affermato che la rinuncia ad una modalità co-op in locale per Halo Infinite si è resa necessaria per il bene del titolo. Con l’obiettivo di concentrarsi prevalentemente su altri aggiornamenti relativi alla stabilità e per accelerare lo sviluppo degli aggiornamenti futuri, infatti, 343 Industries si è vista costretta a ridistribuire le proprie risorse rinunciando dunque ad una modalità cooperativa offline per il proprio titolo. Questo annuncio, probabilmente, è spiegato dalla necessità di concentrare le forze nella realizzazione della modalità Forgia la quale, invece, sta riscontrando un grande successo tra i fan e sta generando molta attesa per la sua uscita prevista per l’8 novembre 2022.

Oltre a queste notizie ufficiali, scopriamo anche che Halo Infinite potrebbe dover rinunciare all’implementazione del ray tracing. Ad affermarlo è Alexander Battaglia, di Digital Foundry che, in un Tweet riporta alcune dichiarazioni degli sviluppatori. Stando alle parole citate, infatti, 343 Industries avrebbe intenzione di lavorare con AMD per implementare il sistema nel suo titolo. Tuttavia, il team non ha inserito questo obiettivo nella ormai famosa roadmap e non ha più fatto parola del ray tracing negli ultimi mesi. Tutto ciò, dunque, lascia pensare che anche questo obiettivo sia stato abbandonato dagli sviluppatori.

Is Halo: Infinite ever getting its promised ray tracing update?

“we’re looking forward to working closely with AMD to bring raytracing to Halo Infinite. Raytracing is one our top development priorities post-launch and look forward to sharing more soon.”

Not on the dev roadmap? — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) September 1, 2022

Sembra dunque che i prossimi mesi saranno cruciali per Halo Infinite. I contenuti in arrivo sono sicuramente corposi e la modalità Forgia da sola potrebbe apportare un enorme valore aggiunto al titolo. Tuttavia, i fan sono ormai stanchi per le molte promesse non mantenute dagli sviluppatori. Sarà fondamentale seguire gli sviluppi futuri del titolo di 343 Industries.