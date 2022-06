Nel corso delle ultime ore, 343 Industries ha ufficialmente annunciato il lancio di un test per la campagna co-op di Halo Infinite. L’annuncio è arivato tramite il profilo Twitter ufficiale degli sviluppatori, che ha svelato sia il periodo della prove, sia a chi sarà riservata. Non si tratterà, infatti, di un test pubblico ma di una prova riservata a determinati utenti selezionati direttamente dal team di sviluppo.

Partiamo dal periodo di prova. La campagna co-op di Halo Infinite sarà disponibile ad agosto 2022 (salvo rinvii), ma i test partiranno un mese prima, intorno a luglio. Una data precisa ancora non c’è, ma potrebbe essere comunicata nel corso delle prossime settimane oppure a ridosso dell’inizio dei test. Non sappiamo ancora in quanti flight (ovvero sessioni) saranno disponibili, ma sappiamo invece a chi sarà riservato l’accesso.

Come riportato da 343 Industries, infatti, il test della campagna co-op di Halo Infinite sarà disponibile esclusivamente per una selezione di utenti che fanno parte del programma Halo Insider. Si tratta della stessa metodologia di selezione utilizzata per provare il multiplayer nel 2021, quindi con molta probabilità si tratterà di un test su larga scala. Per farne parte basta registrarsi al programma, che trovate a questo indirizzo e ovviamente incrociare le dita per essere selezionati. Non conosciamo i dettagli della prova, ma è molto probabile che sarà incentrata su una piccola porzione della campagna, ma prima di sbilanciarsi è meglio attendere eventuali annunci ufficiali.

With #HaloInfinite campaign network co-op arriving later this year, we're planning to flight it to Halo Insiders in July. Register and make sure your Halo Insider profile is up to date for a chance to participate! ✈: https://t.co/3a5Xr1hUIc pic.twitter.com/fKIn44umRU — Halo (@Halo) June 7, 2022

Halo Infinite ha debuttato l’otto dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e il client di Xbox. Il gioco ha sofferto una mancanza di contenuti che hanno portato la sua fan base ad allontanarsi gradualmente dalla componente multiplayer, ma 343 Industries sta lavorando attivamente per poter permettere agli utenti di riavvicinarsi. La campagna co-op, prevista per il lancio, è stata invece rimandata più volte.