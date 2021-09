Halo Infinite avrà il Battle Royale più grande di sempre?

In un post pubblicato poche ore fa su Reddit, un utente spiega che in una recente livestream su YouTube del Dr. Disrespect potrebbero essere venute alla luce alcune interessanti informazioni su Halo Infinite. Secondo il content creator, 343 Industries starebbe lavorando già da tempo a un comparto battle royale per il gioco, sebbene non l’abbia ancora annunciato ufficialmente. Questo dettaglio, per quanto certamente non impossibile, va contro quanto affermato più volte dalla software house in passato, che affermava di non avere intenzione di rilasciare la modalità nel titolo.

Dr. Disrespect aggiunge anche che la peculiarità di questa modalità sarà la presenza di partite da 300 giocatori, cosa che renderà questo battle royale uno dei più grandi mai realizzati finora. Non viene fatta menzione di una specifica data di lancio, ma si spiega che la modalità non sarà rilasciata al dayone di Halo Infinite e che senza dubbio ci vorrà più tempo per poterla provare con mano.

Sin dall’annuncio del gioco, la community si è spaccata tra chi non vuole assolutamente vedere il proprio gioco preferito esser trattato come un battle royale, così come da chi vorrebbe vedere cosa 343 Industries potrebbe fare con l’enorme universo del franchise di Halo. Ci sono anche alcune situazioni in particolare in cui il community della software house ha citato apertamente l’apprezzamento della modalità, dettaglio che per alcuni potrebbe rappresentare una prima conferma del fatto che arriverà realmente.

Naturalmente per il momento non ci sono conferme, e possiamo soltanto prendere le informazioni trapelate da Dr. Disrespect con le pinze. Difficile dire se 343 Industries abbia davvero cambiato idea, anche se pare abbia già migliorato elementi come Craig il bruto. Per questo motivo, come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento in merito alla faccenda. Non dimenticate che Halo Infinite sarà rilasciato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC l’8 dicembre 2021. Fateci sapere commentando in calce se lo giocherete.