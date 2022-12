Su Halo Infinite un giocatore è stato bannato dalla modalità Forgia per aver inserito della marijuana in una mappa da lui stesso creata. Le motivazioni dietro a una scelta estetica del genere si rintracciano nella verosimiglianza che lui stesso voleva ottenere con la sua creazione. Il ban è stato comunque oggetto di discussione, e in seguito comprensione da parte degli sviluppatori.

After I shared this map, 343 Industries removed the map file from Halo Infinite and suspended the creator (@ItsLoafLord) from Forge until Season 3 because of the “marijuana” objects. The image below is the ban message they received. (Part 2 below)#HaloInfiniteForge https://t.co/cAwLIQDr3E pic.twitter.com/yXfQPDRfEi — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) December 20, 2022

Loaf Lord è il nickname dell’utente bannato per la “questione della marijuana”. La sua idea è stata quella di ricreare la propria stanza da letto in una mappa denominata Juju’s Room. Il realismo del suo tentativo e l’estrema attenzione nei singoli dettagli ha colpito la community lasciandola senza parole. Questa ricostruzione realistica, però, non si è risparmiata in nulla, includendo anche la presenza di alcuni spinelli sul posto che hanno fatto guadagnare il ban all’utente in questione.

Così 343 Industries si è mossa di conseguenza bandendolo dalla modalità Forgia di Halo Infinite fino a marzo 2023. L’inserimento di sostanze stupefacenti all’interno del titolo non avrebbe potuto passare inosservato, violando apertamente le linee guida dettate da Microsoft alla community Xbox. Come riportato da windowscentral.com, però, questa storia ha preso, in seguito, una strada positiva, con Lord Olaf riammesso, anche se sui social Michael Schorr (Lead Designer di Halo Infinite) si è agganciato agli ultimi sviluppi ricordando all’utente quali sono le norme della community da rispettare assolutamente.

Non è la prima volta che vi parliamo delle grandi potenzialità espressive della modalità Forgia presente in Halo Infinite. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato dell’utente che era riuscito a ricreare parte dell’esperienza di Super Mario 64 all’interno del gioco, facendovi anche tanti altri esempi sempre in questo senso.