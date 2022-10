Indipendentemente dalle molte polemiche che hanno coinvolto 343 Industries nei mesi scorsi, in merito alle molte problematiche che affliggono Halo Infinite, la modalità Forgia continua a stupire in positivo. Nonostante una roadmap non rispettata dagli sviluppatori e contenuti che stentano ad arrivare, infatti, i giocatori stanno creando moltissime mappe interessanti sfruttando questa novità introdotta dal team. Tuttavia, dopo alcuni contenuti ispirati alla cultura pop, siamo già arrivati alla meta narrazione.

Un fan, infatti, ha deciso di emulare DOOM e ricreare un cabinato arcade che permette ai giocatori di avviare Halo Infinite all’interno dello stesso gioco tramite, appunto, la modalità Forgia. Il cabinato ricrea il titolo in versione FPS 2D con grafica a scorrimento laterale ed è perfettamente funzionante, come possiamo vedere in un video condiviso dallo stesso autore. Il gioco, oltre a comandi base come avanzare e saltare, ci permette di risolvere un breve enigma prima di chiamare l’estrazione da parte del pilota.

Red Nomster, a cui vanno i crediti per la realizzazione del contenuto, è lo stesso che, solo pochi mesi fa, ha realizzato altre mappe molto interessanti. Oltre a quella che ricrea l’iconica cameretta di Toy Story, infatti, l’utente ha realizzato anche una versione di Ocarina of Time contenuta in Halo Infinite. In questo caso, invece, il fan ha deciso di sfruttare il cabinato arcade che, nel gioco base, riproduce la musica originale di Halo e sfruttarlo per ricreare questo FPS 2D.

Dal momento che Forgia è ancora in versione di prova, il risultato raggiunto da Red Nomster è davvero impressionante. A questo punto del suo sviluppo, infatti, la modalità non riesce a supportare file troppo pesanti senza andare in crash. Su queste premesse, rimane alta la curiosità per capire fino a che punto Halo Infinite (che potete acquistare su Amazon) potrà spingersi in futuro. Potenzialmente, si potrà creare una vera e propria sala giochi da sfruttare per il multiplayer.