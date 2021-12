Halo Infinite: co-op sbloccata tramite un glitch ma è pericoloso!

Uno degli elementi che più si sta facendo attendere di Halo Infinite è la possibilità di giocare la campagna in co-op. Questa feature è stata da sempre distintiva per i giochi della serie, ed è più che lecito che gli appassionati abbiano grandi aspettative, soprattutto se considerata la grandezza della mappa della campagna. Tuttavia, sin da prima del lancio ufficiale sapevamo che sarebbe venuta a mancare una modalità attesissima da tutti gli amanti della serie: parliamo ovviamente della campagna in multiplayer co-op, un’assenza non da poco ma che potrebbe essere già presente in qualche modo.

Sappiamo già che Halo Infinite, nonostante il rinvio e l’indubbia grande qualità che trasuda da ogni angolo, ha ancora alcuni bug e glitch su cui 343 Industries sta senza dubbio lavorando. Alcuni sono molto preoccupanti, come quello che rischia di cancellare i dati di salvataggio, mentre altri sono invece particolarmente utili. Di fatti, è il caso di un glitch che permette agli utenti Xbox di giocare la campagna in co-op.

Potete giocare ad Halo Infinite con un abbonamento a Xbox Game Pass da 1 mese o 3 mesi.

Sembra incredibile, soprattutto perché né Microsoft e né 343 Industries hanno rivelato quando sarà rilasciata ufficialmente la modalità, ma un giocatore si è riuscito davvero, come potete vedere di seguito, illustrandone anche i passaggi. Prima di tutto, Halo Infinite deve essere offline e non dovrete mai fare il login. Connettete un secondo controller e accedere a un account Xbox, per poi avviare la campagna con il primo controller. Una volta in partita, cliccate start, back e poi start sul secondo controller: questo farà apparire un secondo Master Chief sullo schermo, che a sua volta sarà diviso in due.

Insomma, sembra proprio che 343 Industries si sia fatta scappare questo metodo per accedere alla campagna di Halo Infinite in co-op. Chiaramente alcune feature non funzionano, così come il secondo giocatore non avrà un HUD né una corretta visualizzazione della luminosità. Inoltre, dovete considerare che questa modalità non è ancora rifinita o rilasciata ufficialmente e potrebbe comportare problemi. Di fatti, sappiamo già che c’è il rischio che può corrompere i dati di salvataggio di Halo Infinite, quindi fate attenzione!