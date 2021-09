Halo infinite: ecco perché gli Spartan non hanno bisogno di armi

Halo Infinite continua i suoi test tecnici, a disposizione degli utenti che si sono registrati in tempo per poter essere selezionati. Grazie a queste prove emergono sempre più particolari di gameplay, alcuni decisamente importanti e seri, altri invece leggermente fuori contesto, come il comportamento dei bot nel primissimo test, che schernivano gli avversari con un atteggiamento decisamente poco consono e condannato dalla community.

La notizia di oggi si concentra su un altro aspetto curioso di Halo Infinite, ovvero il “super pugno”. Ovviamente si tratta di un glitch, che sarà sicuramente patchato nel corso dei prossimi test (o addirittura all’uscita del gioco). Scoperto da un utente Reddit, il particolare errore di gioco dimostra come in realtà gli Spartan impegnati in battaglia non abbiano davvero bisogno di un fucile, in quanto sono davvero dotati come pugili professionisti. Dalla potenza, ovviamente, straordinaria, in grado di sterminare un avversario in pochissimi secondi. E con una simile potenza, chi ha ovviamente bisogno di un arsenale come quello del gioco 343 Industries?

Il glitch è stato rinominato come BXB, che equivale alla combinazione di tasti da premere. Grazie a questa semplice combo, uno Spartan di Halo Infinite diventa subito un abile tiratore di pugni. Potente e ovviamente molto rapido. Il risultato finale è decisamente esilarante: lo Spartan infatti non solo comincia a tirare colpi violentissimi, ma anche in maniera molto rapida. Potete vedere il risultato grazie a questa clip, diffusa tramite Reddit, da un giocatore che si sta divertendo a sfruttare questo glitch prima dell’inevitabile (ma speriamo comunque lontana) patch correttiva.

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021, in esclusiva su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC tramite Xbox Game Pass. Lo stesso giorno debutterà anche una console a tema, decisamente accattivante, con l’estetica che richiama perfettamente il titolo di punta di 343 Industries e Microsoft.