Halo Infinite: sarà più grande e più moderno, con molto da esplorare

Halo Infinite è uno dei giochi Microsoft più attesi degli ultimi anni: già annunciato anche per Xbox Scarlett, Infinite sarà un gioco enorme e moderno.

Halo Infinite sta puntando a essere il miglior capitolo della saga: ancora non sappiamo molto sul gioco, ma un dettaglio è stato svelato. L’obbiettivo del team di sviluppo è di rendere Halo Infinite migliore rispetto ai precedenti reinventandolo in termini di design e struttura, precisamente rendendolo “più grande” in ogni senso, cominciando con le ambientazioni.

Il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha parlato di 343 Industries, genitori adottivi della serie, proprio riguardo ad Halo Infinite. Ha spiegato che l’obbiettivo è di ingrandire il gioco in stile sandbox, anche se non ritiene che sia il termine corretto per definire quanto fatto dagli sviluppatori. Non è sceso nei dettagli, comprensibilmente, affermando solo che ci saranno più cose da esplorare.

Booty ha inoltre speso qualche parola sul motore di sviluppo utilizzato da 343 Industries, ovvero una nuovissima versione del SlipSpace che sta dando agli sviluppatori molte possibilità di sviluppo extra. Halo Infinite, secondo Booty, “dà la sensazione di essere più moderno e pulito. Al tempo stesso ci sono forti reminiscenze delle radici di Halo. È molto bello vedere cose di questo tipo.”

Per ora abbiamo avuto modo di ammirare solo un teaser trailer: per quanto impressionante, siamo certi che i fan vorrebbero vedere molto di più. Attualmente, sappiamo che Halo Infinite sarà rilasciato su Xbox Scarlett, Xbox One (e questa versione non sarà tratta come un “cittadino di seconda classe”) e PC. Diteci, quanto attendete la nuova opera di 343 Industries? È il gioco Microsoft che ritenere più interessante, oppure avete messo gli occhi su altro?