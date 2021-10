Halo Infinite: i miglioramenti sono evidenti, ecco le prove

Poche ora fa abbiamo avuto modo di vedere (e finalmente anche) un piccolo assaggio di quello che dobbiamo aspettarci dal prossimo capitolo di una delle serie più amate nel mondo dei videogiochi. Halo Infinite è pronto a fare il suo debutto questo Dicembre. Non solo con una serie di modalità multiplayer capace di far impallidire anche i più moderni sparatutto, ma anche con un singleplayer che sembra essere rinato e che ci sembra in gran forma rispetto a quello che si era visto in precedenza e che aveva anche innescato una serie di preoccupazioni nei fan che aspettavano questo capitolo da ormai tanto tempo. All’interno di questo nuovo trailer abbiamo avuto modo di vedere alcune sezioni di gameplay inedite e non solo.

Si è anche visto come quello che avremo sotto mano, non sarà il solito Halo, anzi. Il tutto sarà condito da un’esplorazione e da alcune sezioni che sembrano essere open map più che open world e che ci metteranno duramente alla prova. Saremo uno contro tutti e questa volta dovremo trovare il modo di farcela a tutti i costi. Quello che subito salta all’occhio inoltre è anche la cura per il dettaglio grafico e di come il tutto sia migliorato anche nel giro di un anno. All’interno della notizia, potete infatti trovare degli screenshot che mettono in mostra la versione del trailer del 2019 e quello appena visionato. Inutile dire che i cambiamenti si vedono a vista d’occhio.

Innanzitutto la modellazione dei personaggi sembra sicuramente più netta. Il tutto anche grazie ad una gestione della luce completamente rivista e che permette anche di avere un taglio più realistico rispetto a quello visto nel primo gameplay trailer che rendeva quasi tutto “di gomma”. Inoltre anche il texturing delle armi è nettamente migliorato.

Tutto questo non fa altro che alzare l’hype per questo Halo Infinite alle stelle. Noi non vediamo l’ora di potervelo raccontare e di poter capire quale sarà il fulcro di questa campagna, soprattutto dopo gli avvenimenti dell’ultimo capitolo che ha fatto storcere un po’ il naso di molti fan!