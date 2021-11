Halo Infinite, il Battle Pass è gigantesco! Scopriamo tutti i contenuti

Con la release di Halo Infinite sempre più vicina (fissata per l’8 dicembre 2021 su console Xbox e PC), 343 Industries sta lentamente svelando tutti gli aspetti ancora tenuti nascosti del gioco. Se la scorsa settimana abbiamo visto in azione la campagna, ora tocca ai contenuti del primo Battle Pass della nuova avventura di Master Chief, raccontati in esclusiva da IGN.

Prima un passo indietro: a differenza di altri giochi, come ad esempio Rainbow Six Siege, 343 Industries ha scelto per Halo Infinite una tipologia diversa di approccio. Come già annunciato precedentemente, infatti, i vari pass non scadranno mai e tutti i giocatori potranno scegliere quale giocare e quale potenziare liberamente. Al lancio di Halo Infinite il primo Premium Battle Pass Heroes of Reach e sarà ricco di ricompense.

Nel dettaglio, il Premium Battle di Halo Infinite includerà oltre 100 ricompense ottenibili, con le armature personalizzabili che richiamano lo spin-off dell’IP Microsoft, ovvero Reach, che debuttò nell’epoca Xbox 360 e includerà ad esempio l’armatura Mk V. Ci saranno poi ricompense come i Death Effects, nuovi effetti per le armature, diversi kit che permetteranno ai giocatori di assomigliare ad uno specifico membro del NBoble Team. Durante la campagna si sbloccheranno anche altri cosmetici e ci saranno ovviamente ricompense da sbloccare completando le sfide della settimana, con gli eventi che avranno il loro pass gratuito e non richiederanno pass aggiuntivi e saranno disponibili ogni settimana, con tanto di possibilità di salvare i progressi, come ad esempio Fracture, che sarà un evento ciclo ogni 30 giorni e che non obbligherà i giocatori a ricominciare da capo.

Con oltre 100 ricompense, un sistema che conserva i progressi per non obbligare il giocatore a correre, Halo Infinite è sicuramente uno dei giochi da tenere d’occhio per il prossimo futuro. La sua uscita, come detto poco sopra, è prevista per l’8 dicembre 2021 su console Xbox e PC. Il titolo sarà ovviamente incluso in Xbox Game Pass fin dal day one.