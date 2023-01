Al di là di tutti i problemi legati al supporto, Halo Infinite resta un bellissimo first person shooter, che grazie all’arrivo della Forgia ha potuto contare su tantissime mappe create da modder decisamente abili. Già prima del lancio avevamo avuto un’anteprima delle potenzialità del tool, ma quest’ultima creazione potrebbe averle sbaragliate tutte. In senso, ovviamente, positivo.

Come avrete potuto intuire dal titolo, stiamo parlando di una mappa di Halo Infinite creata per richiamare alla mente Skyrim. E non potremmo essere più vicini alla realtà di così. Un modder ha infatti deciso di provare a ricreare Whiterun, una delle città dell’open world RPG di Bethesda, riuscendoci in pieno. Già, perché la qualità realizzativa di questa mappa non sembra un contenuto della Forgia creata da 343 Industries, ma più di una mod per il gioco completo.

Chiaramente ci sono dei limiti. La Whiterun inserita in Halo Infinite è progettata per essere giocata e dunque sono presenti dei punti ben precisi dove trovare granate o equipaggiamenti. In aggiunta, l’impossibilità di inserire NPC contribuisce a spezzare questa sorta di incantesimo. Nonostante ciò, almeno a livello estetico, la mappa appare praticamente fedele alla controparte originale e il nostro consiglio è ovviamente quella di provarla visitando questo indirizzo.

Skyrim’s Whiterun city has been created in Halo Infinite Forge by Bullet2thehead9! If you want to check out this beautiful remake, here’s the download link: https://t.co/DFCVqyhOj2#Halo #HaloInfiniteForge pic.twitter.com/6QZsB6q362 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) January 4, 2023

Halo Infinite ha debuttato l’8 dicembre 2021 e dopo i primi mesi, l’entusiasmo del pubblico è andato a svanire a causa di un supporto non ottimale da parte del team di sviluppo. Nel corso dei prossimi mesi è molto probabile che 343 Industries possa provare a risollevare le sorti dell’esclusiva Xbox, ma chiaramente ci vorrà un po’ di tempo in più prima di poterne sancire il ritorno ai fasti di un tempo. Un primo inizio potrebbe essere quello dell’aggiunta di una tanto vociferata modalità Battle Royale, di cui però al momento mancano ancora le conferme, essendo (ancora a oggi) una vera e propria voce di corridoio.