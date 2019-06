Halo Infinite: ecco quando potremo vedere di nuovo il gioco, in programma anche una Beta

Halo Infinite sarà nuovamente mostrato in un'altra occasione, per ora dobbiamo accontentarci di quanto mostrato: inoltre, arriverà anche una beta.

Halo Infinite è stato il gioco con il quale Microsoft ha chiuso la conferenza della serata di ieri. Il nuovo capitolo della serie creata da Bungie e poi presa in consegna da 343 Industries è stato mostrato in versione next-gen, senza però svelare un vero gameplay, come in realtà ci attendevamo, anche grazie a vari rumor circolati negli ultimi giorni.

Ora, scopriamo che per avere grandi novità su Halo Infinite dovremo attendere l’E3 2020. Vediamo cosa è stato dichiarato da Chris Lee, studio head di 343 Industries. “Dare alla luce un gioco è incredibilmente difficile e questi momenti, durante i quali condividiamo la nostra visione del progetto, significano molto per noi. So che molti di voi vorranno vedere e scoprire qualcosa di più su Halo Infinite e non vedo l’ora di condividere con voi più dettagli in futuro.”

“Come ho detto l’anno scorso, adoriamo ascoltare quello che avete da dirci, quindi vogliamo continuare a supportare un programma che vi darà la possibilità di provare il gioco e darci il vostro feedback, il quale avrà un impatto diretto sulle nostre decisioni, sia per il lancio che per il futuro. Non siamo ancora pronti per dare il via a questi test, ma avrete modo di scoprire nuove informazioni quando il programma sarà attivo.”

Inoltre, è stato detto che “per tutto quello che verrà, l’E3 2020 sarà il grande momento di Halo Infinite. Fino a quando non raggiungeremo tale destinazione nel 2020, continueremo a mantenere il mistero attorno ad Halo.” Pare quindi che ci vorrà ancora molto tempo prima di poter vedere realmente in azione il primo vero gioco per next-gen Microsoft. Diteci, cosa ne pensate?