Halo Infinite si aggiudica il suo primo GOTY

Nel corso di questi ultimi giorni dell’anno, diverse redazioni stanno votando i loro giochi dell’anno. La stessa cosa ha fatto Game Informer, con la Top 10 dei giochi che hanno debuttato quest’anno e a sorpresa è stato Halo Infinite a spuntarla. L’articolo della rivista statunitense non ha indetto dei veri e propri Award, come accade in altri luoghi, ma si è limitato a riassumere le migliori esperienze di gioco uscite quest’anno.

Halo Infinite si è classificato in prima posizione e c’erano pochi dubbi al riguardo in realtà. Il gioco è stato infatti premiato a livello di critica praticamente ovunque e l’opera realizzata da 343 Industries non ha solo un bellissimo e ispirato comparto single player, ma anche un multiplayer decisamente migliore rispetto alla concorrenza, divertente e frenetico che al netto di tanti problemi diversi (cheating, bug e progressioni) sta facendo divertire la sua fan base. Per la redazione di Game Informer però l’ultima avventura di Master Chief merita di essere celebrata, poiché pur con tante nuove idee “rimane fedele alla struttura di gioco classica ma allo stesso tempo lancia la serie nel futuro”.

Quest’anno, tuttavia, è stato molto complesso decidere quali siano stati i giochi migliori. Un po’ perché l’intero 2021 è stato costellato di rinvii, anche dell’ultimo minuto. Un po’ perché indubbiamente la qualità si è alzata. E così se Halo Infinite arriva in prima posizione, Deathloop si porta a casa la medaglia d’argento. A sorpresa il terzo posto va a Resident Evil Village. Curiosità: It Takes Two, pur essendo stato riconosciuto come Game of the Year dalla kermesse più importante a livello medicato, si è posizionato ottavo, alle spalle di Forza Horizon 5 Ecco la classifica completa:

Halo Infinite Deathloop Resident Evil Village Returnal Metroid Dread Life is Strange: True Colors Forza Horizon 5 It Takes Two Inscryption Psychonauts 2

Se quest’anno è stato complicato decidere quale gioco fosse meritevole del premio Game of the Year, il 2022 si prospetta un anno ancora più complicato e ricco di imprevisti. Solamente a febbraio 2022 infatti debutteranno sul mercato ben tre papabili candidati, ovvero Elden Ring, Dying Light 2 e Horizon Forbiddden West. Chi la spunterà?