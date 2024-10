Harry Potter: Campioni di Quidditch, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 18 ottobre: Rinnovata la selezione di store!

Warner Bros. Games ha annunciato che Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition sarà disponibile in formato fisico a partire dall'8 novembre 2024. Questo titolo attesissimo sarà lanciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La Deluxe Edition include il gioco base, una serie di House Pack dedicati alle quattro case di Hogwarts con oggetti esclusivi, e 2.000 monete d'oro da spendere nel gioco. La versione digitale del gioco, invece, sarà accessibile già dal 3 settembre 2024. Scopri come garantirti la tua copia!

Harry Potter: Campioni di Quidditch: di cosa si tratta?

Harry Potter: Campioni di Quidditch offre ai fan l’opportunità di immergersi nel magico universo di Harry Potter attraverso lo sport più celebre della saga, il Quidditch. Il gioco propone diverse modalità, inclusa una modalità carriera che vi porterà dalle sfide nei giardini dei Weasley alle competizioni di alto livello della Coppa del Mondo di Quidditch. Potrete allenarvi da soli o con un massimo di tre amici in modalità co-op online.

Il gioco include anche partite amichevoli, permettendovi di selezionare la vostra squadra, mappa e livello di difficoltà. Inoltre, le modalità competitive Player vs Player vi consentiranno di sfidare altre squadre online. Ogni ruolo del Quidditch, come Cacciatore, Cercatore, Portiere e Battitore, presenta uno stile di gioco unico, regalando un'esperienza autentica agli appassionati del mondo magico.

Harry Potter: Campioni di Quidditch, quando esce?

La versione fisica di Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2024 per tutte le principali piattaforme di gioco. Non perdete l'opportunità di prenotare la vostra copia e assicurarvi l'accesso agli esclusivi contenuti della Deluxe Edition.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: chi dovrebbe acquistarlo?

Harry Potter: Campioni di Quidditch si rivolge a un pubblico eterogeneo, risultando un acquisto consigliato per diverse categorie di giocatori. I fan della saga troveranno nel gioco un'opportunità imperdibile per immergersi ancora di più nel mondo magico di Harry Potter. Interpretare ruoli iconici come Cacciatore, Cercatore, Portiere e Battitore vi permetterà di vivere in prima persona l'adrenalina del Quidditch, un elemento centrale della saga.

Per gli amanti dei giochi sportivi e delle competizioni online, Harry Potter: Campioni di Quidditch offre un’esperienza stimolante e coinvolgente. La modalità Player vs Player consente di sfidare altri giocatori in partite strategiche e competitive, mettendo alla prova le vostre abilità e tattiche di gioco. Inoltre, la possibilità di giocare in modalità cooperativa con amici rende il titolo particolarmente attraente per chi cerca un'esperienza di gioco socialmente interattiva.

Anche i neofiti del mondo di Harry Potter o dei videogiochi in generale troveranno questo titolo accessibile e coinvolgente, grazie alle varie modalità di gioco e alle opzioni di personalizzazione. Il gioco permette di adattare l'esperienza in base alle proprie preferenze, scegliendo personaggi, ruoli, scope e abilità, rendendo il titolo adatto a giocatori di ogni livello di esperienza.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, potete prenotare Harry Potter: Campioni di Quidditch presso i principali rivenditori online come Amazon, Gamestop, eBay, e altri. Tenete d'occhio le offerte per non perdere i bonus esclusivi riservati a chi preordina il gioco.

Prenotate subito la vostra copia di Harry Potter: Campioni di Quidditch per vivere l'emozione del Quidditch come mai prima d'ora. Con l'uscita imminente, questo è il momento perfetto per assicurarvi la vostra copia di questo attesissimo titolo.

Playstation 5

Playstation 4

Xbox

Nintendo Switch